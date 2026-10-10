مرشایمر: آمریکا هیچ راهبردی برای پیروزی مقابل ایران و انصارالله ندارد

جان مرشایمر، نظریه‌پرداز برجسته روابط بین‌الملل، با تأکید بر گرفتاری ایالات متحده در باتلاق خاورمیانه، گفت واشنگتن هیچ راهبردی برای پیروزی مقابل ایران و انصارالله ندارد و هیچ راه خروجی برای این بحران متصور نیست.

جوان آنلاین: جان مرشایمر، تحلیل‌گر و نظریه‌پرداز برجسته روابط بین‌الملل، با رد نظریه ورود نظامی آمریکا به نبرد علیه حوثی‌های یمن با اشاره به جایگاه راهبردی حوثی‌ها تاکید کرد که این نیرو‌ها بازیگرانی مهم و تاثیرگذار در خاورمیانه هستند و کنترل آنان بر تنگه باب‌المندب و توانایی وارد آوردن ضربه به عربستان سعودی، موقعیتی برای آنان ایجاد کرده است که جریان انتقال نفت از خلیج فارس و دریای سرخ را مختل کنند. با این حال هیچ راه‌حل نظامی برای مهار این نیرو‌ها وجود ندارد و آمریکا همان‌طور که پیش‌تر نتوانست آنان را مغلوب سازد، امروز نیز هرگز قادر به تحقق این امر نخواهد بود.

به گزارش ایسنا، وی با تفکیک درگیری‌های جاری در منطقه اظهار کرد که آمریکا در حال حاضر رسما با ایران در وضعیت جنگ قرار دارد، اما هیچ‌گونه درگیری مستقیم یا تبادل آتشی میان دو طرف برقرار نیست و تنها یک وقفه در نبرد حاکم شده است. آمریکا در حال حاضر با حوثی‌ها در جنگ نیست، بلکه نبرد اصلی حوثی‌ها علیه عربستان سعودی و نیرو‌های متحد ریاض در یمن جریان دارد.

این تحلیل‌گر ارشد با یادآوری تجربه پیشین واشنگتن تصریح کرد که پس از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵، دولت آمریکا وعده شکست قطعی حوثی‌ها را داد و در مارس ۲۰۲۵ جنگ علیه آنان را کلید زد؛ با این حال این عملیات نظامی حدود دو ماه بعد در مه ۲۰۲۵ پایان یافت و علی‌رغم ادعای پیروزی از سوی کاخ سفید، آمریکا عملا به علت ناتوانی در شکست نیرو‌های یمنی و هدررفت تسلیحات ارزشمند، از این جنگ عقب‌نشینی کرد.

وی کمبود تسلیحات را از موانع اصلی ارتش آمریکا برشمرد و خاطرنشان کرد که پس از تداوم جنگ فرسایشی با ایران از ۲۸ فوریه سال جاری، موجودی ذخایر تسلیحاتی و مهمات واشنگتن حتی از بهار ۲۰۲۵ نیز بسیار محدودتر شده است. از دیدگاه او، ورود به درگیری جدید با حوثی‌ها تنها موجب مصرف ذخایر حیاتی و کمیاب ارتش آمریکا خواهد شد، بدون آنکه دستاوردی به همراه داشته باشد.

مرشایمر همچنین به آسیب‌پذیری زیرساخت‌های متحدان منطقه‌ای آمریکا پرداخت و یادآور شد که حوثی‌ها توانایی هدف قرار دادن نقاط کلیدی عربستان را دارا هستند؛ چنان‌که طبق برخی گزارش‌ها، خط لوله اصلی نفت شرق به غرب عربستان منتهی به دریای سرخ بار دیگر در پی حملات آنان متوقف شده است. وی هشدار داد که تشدید تنش‌ها به واکنش تلافی‌جویانه نیرو‌های یمنی علیه زیرساخت‌های حیاتی انرژی منجر خواهد شد و پنتاگون توان دفاعی کافی برای حمایت از ریاض در برابر این حملات را در اختیار ندارد.

این نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل در پایان تاکید کرد که حتی در صورت موفقیت اولیه نیرو‌های مشترک آمریکا و عربستان در تضعیف توان نظامی یمن، ایران احتمالا برای حمایت از متحد خود وارد صحنه درگیری خواهد شد و وضعیت را به نقطه آغازین بازخواهد گرداند.

وی با توهم‌آمیز خواندن ایده پیروزی نظامی بر حوثی‌ها تاکید کرد که ایالات متحده در بحرانی پیچیده در خاورمیانه گرفتار مانده است و هیچ راهبرد پیروزی یا مسیر خروجی پیش روی خود نمی‌بیند.