فراجا در شرایط جنگی محکم و استوار ایستاد

جوان آنلاین: سرلشکر خلبان علی عبداللهی در حاشیه دیدار با فرمانده کل انتظامی کشور و جمعی از فرماندهان و معاونان فراجا، با تبریک هفته فراجا گفت: هفته فراجا فرصت مغتنمی برای تقدیر و تشکر از همه کارکنان و خانواده محترم آنهاست که زحمات زیادی را برای حفظ امنیت مردم در جای‌جای کشور متحمل می‌شوند؛ از مرزها گرفته تا شهرها، جاده‌ها و سایر نقاط کشور.

وی افزود: بحمدالله فراجا در انجام مأموریت‌های خود موفق عمل کرده است، بویژه در یک سال و اندی گذشته که کشور در شرایط جنگی قرار داشت.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) با اشاره به قرار گرفتن فراجا در زمره اهداف حملات دشمن تصریح کرد: یکی از مجموعه‌هایی که توسط دشمنان آمریکایی و صهیونیستی مورد هدف قرار گرفت، فراجا بود و بخش‌هایی از مراکز فرماندهی انتظامی کشور مورد اصابت قرار گرفت و تعدادی از کارکنان فراجا نیز به شهادت رسیدند.

سرلشکر عبداللهی ادامه داد: با وجود این آسیب‌ها، فراجا محکم و استوار ایستاد و امنیت موجود در شرایط کنونی، نشانه استواری و ایستادگی کارکنان انتظامی کشور است.

وی با قدردانی از فرمانده کل انتظامی کشور، فرماندهان انتظامی استان‌ها و رؤسای پلیس‌های تخصصی و آحاد کارکنان فراجا افزود: فرماندهان و کارکنان فراجا در این شرایط جانفشانی و فداکاری کردند و مجموعه را به‌خوبی مدیریت کردند و بحمدالله امنیت خوبی در کشور حاکم شد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) گفت: شاخص‌های امنیتی نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است و این نشان می‌دهد که همکاران ما در فراجا مأموریت خود را به‌خوبی انجام داده‌اند و در کنار آن، مردم نیز همکاری خوبی داشته‌اند.

سرلشکر عبداللهی با تأکید بر ضرورت قدردانی از همراهی مردم افزود: باید از مردم عزیزمان نیز تشکر کنیم. این مردم شایستگی دارند که همه دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها، از جمله نیروهای مسلح و به‌ویژه فراجا، به آنان خدمت کنند.

وی ادامه داد: فراجا در این امتحان موفق و سربلند بیرون آمده است و ان‌شاءالله این مسیر خدمت‌رسانی را ادامه خواهد داد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) با اشاره به آسیب‌های واردشده به مراکز و تجهیزات فراجا تصریح کرد: باید همه کمک کنیم تا آسیب‌های واردشده به اماکن و تجهیزات فراجا هرچه سریع‌تر ترمیم و بازسازی شود تا کارکنان بتوانند با آسودگی بیشتری مأموریت‌ه‌ای خود را انجام دهند.

وی با اشاره به عملکرد فراجا در شرایط جنگی اخیر گفت: اینکه فرماندهان و کارکنان فراجا در شرایط جنگی، در کنار سایر نیروهای مسلح به فعالیت خود ادامه دادند و حتی اقدامات تحولی انجام دادند، نشان‌دهنده اراده‌ای قوی است.

سرلشکر عبداللهی با اشاره به همکاری و هم‌افزایی میان نیروهای مسلح، دستگاه‌های اطلاعاتی و مردم در جریان جنگ، افزود: آنچه در این مدت اتفاق افتاد، نمونه‌ای از هم‌افزایی میان بخش دفاعی، انتظامی و اطلاعاتی کشور و مردم بود و یک همبستگی و هم‌افزایی بی‌نظیر شکل گرفت.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) گفت: هیچ جنگی بدون هدف نیست و هدف دشمن در این جنگ، ساقط کردن جمهوری اسلامی بود. وقتی دشمن به هدف خود دست پیدا نمی‌کند، یعنی شکست خورده است. بر همین اساس، با همین روحیه، توان، توکل به خداوند و ذکر و یاری خواستن از خدا، در ادامه مسیر نیز پیروز خواهیم بود.

وی بر ضرورت تقویت آموزش کارکنان فراجا تأکید و تصریح کرد: برای حفظ نیروهای انسانی و تقویت آموزش‌ها، باید کارکنان فراجا چندمهارته باشند. نیروها باید دست‌کم دو مهارت داشته باشند و به نیروهای تحصیل‌کرده، مبتکر، خلاق و نوآور نیاز داریم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) با بیان اینکه ما وارد یک دنیای جدید شده‌ایم گفت: آنچه در پیش داریم با گذشته کاملاً متفاوت است و آینده الزاماً استمرار گذشته نیست؛ بنابراین باید در ساختار، سازمان، آموزش و نوع انجام مأموریت‌ها تغییر و تحول ایجاد کنیم و از فرصت‌های پیش‌آمده استفاده کنیم.

سرلشکر عبداللهی با تأکید بر اهمیت اعتماد مردم به پلیس ادامه داد: اینکه مردم با دیدن پلیس احساس امنیت کنند، یک ارزش است و باید هرچه می‌توانیم برای تقویت این احساس تلاش کنیم.

وی گفت: اگر چه کارکنان فراجا در چنین شرایطی و با همه سختی‌ها و حتی با کمبود امکانات به مأموریت خود ادامه می‌دهند، اما مأموریت¬های گسترده فراجا لحظه‌ای تعطیل نشده و تعطیل‌پذیر هم نیست. این موضوع نشان‌دهنده اراده الهی، روحیه جهادی و استواری فرماندهان و کارکنان انتظامی در مسیر خدمتگزاری و علاقه آنان به خدمت به مردم است و این افتخاری برای همه ما و مردم کشور است.