ایران، از مقاومت تا قدرت تمدنی

قدرت فقط توان تحمیل اراده نیست؛ گاهی در توان خنثی‌کردن اراده دشمن آشکار می‌شود. اما افق بالاتر از آن، تبدیل این توان به ظرفیت ساختن آینده است. مسئله راهبردی ایران در گذار تاریخی جهان نیز همین است: چگونه مقاومت از شیوه‌ای برای حفظ استقلال، به مبنایی برای نقش‌آفرینی در نظم آینده تبدیل می‌شود؟

۱- مقاومت؛ از واکنش تا منظومه قدرت: مقاومت در تجربه ایران، از دفاع از استقلال در برابر جنگ و فشار خارجی آغاز شد؛ اما استمرار این تجربه، پرسشی فراتر پیش کشید: چگونه می‌توان هزینه تهدید را افزایش داد و امکان تصمیم‌گیری مستقل را حفظ کرد؟ پاسخ، به‌تدریج از میدان نظامی فراتر رفته و اقتصاد، فناوری، دیپلماسی، پیوند‌های منطقه‌ای و انسجام اجتماعی را نیز دربر گرفت.

بااین‌حال، مقاومت به‌خودی‌خود قدرت پایدار نمی‌سازد. آنچه تجربه مقاومت را به منظومه قدرت تبدیل می‌کند، توان یادگیری، سازمان‌دهی و بازآفرینی ظرفیت‌هاست. ایستادگی هنگامی دستاورد راهبردی می‌شود که از دل آن، امکان‌های تازه‌ای برای امنیت، توسعه و انتخاب پدید آید.

۲- فشار؛ آزمون ظرفیت ملی: جنگ و تحریم می‌توانند کشور را فرسوده کنند یا به محرک یادگیری و خوداتکایی تبدیل شوند؛ هیچ‌یک نتیجه‌ای خودکار نیست. معیار، توان تبدیل تجربه به دانش، دانش به فناوری و فناوری به تولید پایدار است. اگر فشار خارجی کاهش نیابد، اما آسیب‌پذیری اقتصادی و اجتماعی باقی بماند، بخشی از هزینه‌ها همچنان پابرجا خواهد بود. بنابراین، آزمون واقعی قدرت فقط دوام آوردن نیست؛ ساختن ظرفیت‌هایی است که تکرار تهدید را برای دشمن پرهزینه‌تر و دشوارتر، و زندگی جامعه را امن‌تر و توانمندتر کند.

۳- عمق راهبردی؛ شبکه‌ای از ظرفیت‌ها: عمق راهبردی را نباید صرفاً با وسعت سرزمین یا فاصله مرز‌ها از میدان تهدید سنجید. عمق واقعی، در پیوند میان جغرافیا، توان دفاعی، زیرساخت‌های حیاتی، صنایع، سرمایه انسانی، تاب‌آوری اجتماعی و امکان کنش دیپلماتیک شکل می‌گیرد. این ظرفیت‌ها زمانی اثرگذارند که یکدیگر را تقویت کنند؛ جغرافیا بدون زیرساخت، فناوری بدون تولید، و توان نظامی بدون پشتوانه اقتصادی، به‌تنهایی کافی نیستند. در این نگاه، عمق راهبردی فقط فضایی برای عقب‌راندن تهدید نیست؛ توان جامعه برای جذب ضربه، تداوم کارکرد‌های حیاتی و بازسازی قدرت پس از بحران نیز هست. هرچه این توان بیشتر باشد، دشمن دشوارتر می‌تواند فشار را به تغییر رفتار سیاسی یا فلج‌شدن کشور تبدیل کند.

پیوند‌های منطقه‌ای نیز بخشی از این عمق‌اند، اما ارزش آنها صرفاً به دامنه نفوذ وابسته نیست؛ پایداری، شناخت شرایط محلی و امکان همکاری اقتصادی و سیاسی تعیین‌کننده‌اند. شبکه‌ای که به همکاری‌های ماندگار متصل نباشد، ممکن است در برابر تغییر شرایط آسیب‌پذیر شود.

۴- جنگ ۳۶۰ درجه؛ آزمون هماهنگی: در منازعات امروز، میدان نظامی از اقتصاد، رسانه، فناوری و افکار عمومی جدا نیست. ضعف در هر حلقه می‌تواند دستاورد حلقه‌های دیگر را محدود کند. ازاین‌رو، قدرت ملی به هماهنگی میان دفاع، مدیریت اقتصادی، ارتباطات عمومی، حکمرانی و دیپلماسی نیاز دارد. تاب‌آوری نیز به معنای نادیده‌گرفتن ضعف‌ها نیست؛ بلکه در اعتمادسازی و ایجاد امکان مشارکت مردم، و تشخیص صادقانه آسیب‌پذیری‌ها و اصلاح آنهاست. جامعه‌ای که اعتماد و امکان مشارکت دارد، بهتر می‌تواند هزینه بحران را تحمل کند. از دیگرسو رسانه معتبر، امکان تشخیص واقعیت را افزایش می‌دهد؛ و دیپلماسی کارآمد می‌تواند مانع تبدیل ظرفیت دفاعی به انزوای سیاسی شود. قدرت پایدار حاصل هم‌افزایی این عرصه‌ها، و نه برتری منفرد در یکی از آنهاست.

۵- از بقا تا نقش جهانی چرا مسئله ایران دیگر صرفاً بقا نیست؟ زیرا حفظ استقلال، اگر به افق ساختن محدود نشود، به مقصدی بسته تبدیل خواهد شد. ایران در گفتمان مقاومت خود را پرچمدار ایستادگی در برابر نظم سلطه می‌داند؛ اما مخالفت با نظم موجود، به‌تنهایی طرحی برای نظم آینده نیست. نقش آفرینی جهانی به قدرت دفاعی نیاز دارد، اما با آن پایان نمی‌یابد: اقتصاد مولد، علم پیشرو، حکمرانی کارآمد، اعتماد اجتماعی و دیپلماسی خلاق نیز لازم است. قدرت تمدنی زمانی معنا می‌یابد که ظرفیت‌های یک کشور، افزون بر حفاظت از استقلال خود، امکان همکاری و افق‌های تازه‌ای برای دیگران فراهم کند.

۶- نقطه عطف ایران، گذار از قدرت مقاومت به قدرت ساختن است: تبدیل تجربه فشار به دانش، عمق راهبردی به تاب‌آوری همه‌جانبه و ظرفیت منطقه‌ای به ابتکار در نظم جهانی. تمدن فقط معطوف به گذشته نیست و آن چیزی نیست که تاریخ یک ملت را در برابر طوفان حفظ کند، تمدن در نگاه راهبردی آن چیزی است که پس از طوفان، توان ساختن آینده‌ای متفاوت را به کشور می‌بخشد.