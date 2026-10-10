جوان آنلاین: مسابقات کشتی بازی‌های آسیایی این بار برخلاف ادوار گذشته، ۸ تا ۱۱ مهر، پیش از پیکارهای قهرمانی جهان به انجام رسید که تیم فرنگی ایران با ۲ طلا و یک برنز و تیم آزاد ایران با ۴ نشان طلا به کار خود در ناگویا خاتمه دادند.

مسابقات قهرمانی جهان هم ۲ تا ۱۰ آبان در آستانه قزاقستان برگزار می‌‍شود و باتوجه به لیست اعلامی اخیر اتحادیه جهانی از نفرات ثبت‌نامی در مسابقات آستانه؛ غالب کشتی‎‌گیرانی که در بازی‌های آسیایی روی سکو رفتند، در قهرمانی جهان نیز در ترکیب تیم‌های ملی خود قرار گرفته‌اند.

علیشیر گانی‌یف ازبکستانی در ۶۰ کیلو، آیتجان خالماخانوف ازبکستانی و رازاک بیشِکی‌یف قرقیزستانی در ۶۷ کیلو و آکژول محموداف و شاهین بداغی در ۷۷ کیلو، سونیل کومار در ۸۷ کیلو، نیتش هندی و گانتویاخ گانباتار مغولستانی در ۹۷ کیلو و رافائل تسیتسویاشویلی ازبکستانی، لینگ ژ منگ چینی و مین‌سئوک کیم از کره جنوبی در ۱۳۰ کیلوگرم فرنگی‌کارانی هستند که در بازی‌های آسیایی مدال گرفتند و در قهرمانی جهان هم روی تشک خواهند رفت.

البته در این جمع، محموداف قرقیز و شاهین بداغی در آستانه یک وزن بالاتر کشتی خواهند گرفت.در زیر سکوی برتر ۶ وزن بازی‌های آسیایی و نفرات جایگزین عنوان‌داران این رقابت برای قهرمانی جهان را می‌بینید:

کشتی فرنگی

وزن ۶۰ کیلوگرم بازی‌های آسیایی:۱- ژولمان شارشنبکوف (قرقیزستان)، ۲- علیشیر گانی‌یف (ازبکستان)، ۳- سجاد البیدان (عراق)، ۳- آیاتا سوزوکی (ژاپن)

شارشنبکوفِ قهرمان جهان شاخص‌ترین غایب مسابقات جهانی امسال است. عجیب اینکه او بعد از طلای بازی‌های آسیایی، قصد شرکت در قهرمانی جهان را ندارد و به جای او، قرقیزها نام کورمانبک ژاپاروف را در لیست خود رد کرده‌اند. به نظر می‌رسد شارشنبکوف که در جهانی ۲۰۲۵ زاگرب هم غایب بود، در این فاصله کم بین دو مسابقه، قادر به وزن کم کردن دوباره نبود.

علیشیر گانی‌یف در قهرمانی جهان هم کشتی خواهد گرفت، اما نماینده عراق به آستانه نخواهد آمد و کوتو گومی نیز جای سوزوکی را در تیم ملی ژاپن گرفته است.

وزن ۶۷ کیلوگرم: ۱- آیتجان خالماخانوف (ازبکستان)، ۲- کیوتارو سوگابه (ژاپن)، ۳- میرژان شرماخانبت (قزاقستان)، ۳- رازاک بیشِکی‌یف (قرقیزستان)

قهرمان وزن ۶۳ کیلوگرم سال گذشته جهان، هم در بازی‌های آسیایی و هم قهرمانی جهان در وزن المپیکی ۶۷ کیلوگرم حضور دارد. اندوی ژاپنی جای سوگابه را خواهد گرفت و دین کوشکار هم به جای شرماخانبت قزاق به آستانه می‌آید، اما رازاک بیشِکی‌یف قرقیز در هر دو مسابقه روی تشک خواهد رفت.

۷۷ کیلوگرم:۱- علیرضا عبدولی (ایران)، ۲- نائو کوزاکا (ژاپن)، ۳- آکژول محموداف (قرقیزستان)، ۳- شاهین بداغی (قطر)

علیرضا عبدولی جایی در تیم جهانی ندارد و علی اسکو در قزاقستان نماینده این وزن ایران خواهد بود. نائو کوزاکا هم جای خود را به ایسامی هوریکیتای ژاپنی داده است. نفرات سوم مشترک سکوی ۷۷ کیلوگرم بازی‌های آسیایی هر دو در جهانی آستانه در وزن ۸۲ کیلوگرم کشتی خواهند گرفت. هم آکژول محموداف و هم شاهین بداغی حالا دیگر کشتی‌گیر وزن بالا محسوب می‌شوند و برای بازی‌های آسیایی بار دیگر وزن کم کرده و در وزن المپیکی کشتی گرفتند.

وزن ۸۷ کیلوگرم: ۱- تایزو یوشیدا (ژاپن)، ۲- آسان ژانیشوف (قرقیزستان)، ۳- جالگاسبای بردیمراتوف (ازبکستان)، ۳- سونیل کومار (هند)

به جای یوشیدا، ساکابه در قزاقستان کشتی خواهد گرفت. آسان ژانیشوف هم به آستانه نخواهد آمد و جای خود را به آزات سالیدینوف داده است. سونیل کومار تنها سکونشین این وزن بازی‌های آسیایی است که در قهرمانی جهان کشتی خواهد گرفت چراکه بردیمراتوف هم جای خود را به محمدکادیر رسول‌اف داده است.

۹۷ کیلوگرم: ۱- یوری ناکازاتو (ژاپن)، ۲- نیتش (هند)، ۳- گانتویاخ گانباتار (مغولستان)، ۳- مهدی بالی (ایران)

تاکاهیرو تسورودا به جای ناکازاتوی ژاپنی و محمدهادی ساروی به جای مهدی بالی در قزاقستان کشتی خواهند گرفت، درحالیکه نیتش و گانباتار همچنان به عنوان نمایندگان هند و مغولستان در قهرمانی جهان حضور خواهند داشت.

وزن ۱۳۰ کیلوگرم: ۱- امین میرزازاده (ایران)، ۲- رافائل تسیتسویاشویلی (ازبکستان)، ۳- لینگ ژ منگ (چین)، ۳- مین‌سئوک کیم (کره جنوبی)

در این وزن همه مدال‌آوران بازی‌های آسیایی هستند جز امین میرزازاده که جای خود را به فردین هدایتی در تیم ایران داده است.