رئیس سازمان برنامه و بودجه از اجرای طرح کالابرگ در مهرماه خبر داد و گفت: جمعیت هدف این طرح حدود ۴۰ میلیون نفر است و مبلغ نهایی کالابرگ پس از مشخص شدن تعداد افرادی که به پرسش‌نامه ارسالی پاسخ می‌دهند، تعیین خواهد شد.

جوان آنلاین: سید حمید پورمحمدی - معاون رئیس‌جمهور درباره اجرای طرح کالابرگ گفت: تمام اقدامات لازم برای اجرای این طرح انجام شده و کالابرگ در مهرماه اجرا می‌شود. جمعیت هدف این طرح حدود ۴۰ میلیون نفر و قرار است برای این افراد پیامکی ارسال شود و یک پرسش‌نامه کوتاه نیز در اختیار آن‌ها قرار گیرد تا به سؤالات پاسخ دهند. ان‌شاءالله منابع مالی این طرح نیز تأمین خواهد شد.

به گزارش ایسنا، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره مبلغ کالابرگ اظهار کرد: هنوز مبلغ قطعی مشخص نیست که ۵۰۰ هزار تومان باشد یا رقم دیگری، اما مبلغ آن همین حدود خواهد بود. ابتدا باید مشخص شود چه تعداد از افراد پرسش‌نامه را تکمیل می‌کنند تا مبلغ نهایی و نحوه شمول آن مشخص شود.

پورمحمدی با بیان اینکه به نظر می‌رسد این طرح حدود نیمی از جمعیت ذی‌نفعان را در بر گیرد، افزود: در حال حاضر باید ابتدا پرسش‌نامه‌ها تکمیل شود و فعلاً جمعیت هدف این طرح حدود ۴۰ میلیون نفر در نظر گرفته شده است.

معاون رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندم‌کاران اظهار کرد: کل اعتبار مربوط به گندم تخصیص داده شده و در حال حاضر، مبالغ در حال واریز به حساب همه طلبکاران است. تقریباً روز پنجشنبه کار مربوط به گندم را به پایان رساندیم و اکنون فرایند واریز مبالغ به حساب طلبکاران در حال انجام است.