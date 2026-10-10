مصرف بنزین عقب نشست

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از منفی شدن رشد مصرف بنزین در شهریورماه خبر داد؛ آماری که پس از اجرای سیاست سه‌نرخی شدن بنزین و افزایش نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان اعلام شده است.

جوان آنلاین: مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از توقف رشد سالانه مصرف بنزین و منفی شدن آن در شهریورماه خبر داد.

پیشتر؛ بر اساس اعلام شرکت ملی پالایش و پخش، نرخ سوم بنزین در جایگاه‌ها از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یافت.

از آذرماه سال گذشته هم، بنزین سه‌نرخی با قیمت‌های ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان عرضه می‌شد که آمارها نشان می‌دهد پس از اجرای این سیاست، از رشد ۶ درصدی مصرف بنزین تا اسفندماه سال گذشته جلوگیری شده است.

سی‌ان‌جی یکی از ظرفیت‌های مهم مدیریت مصرف است و پس از اجرای طرح قیمت سوم، مصرف این حامل انرژی حدود ۱۲ درصد افزایش یافت.

عظیمی‌فر همچنین اعلام کرد که با افزایش خوراک پالایشگاه‌ها، اجرای طرح‌های کلیدی و انجام تعمیرات اساسی، میانگین تولید بنزین حدود ۱۷ درصد افزایش یافته است.