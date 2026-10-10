کد خبر: 1383698
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تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۱
بين‌الملل » اخبار كلی

فارن افرز: ترامپ در حال تضعیف آمریکا در جهان است

امریکا نشریه فارن افرز با انتقاد از سیاست های ترامپ به برهم خوردن روابط این کشور با همسایگان خود اشاره کرد.

جوان آنلاین: نشریه فارن افرز گزارش داد، ترامپ شاخصه ژئوپلیتیک اصلی آمریکا را از بین می برد. وی به دلیل تمایلات سلطه جویانه اش از حلقه رهبران راهبردی خارج می شود چرا که منش اقتصادی ترامپ بر پایه اصل سود و زیاد و منافعش برنامه ریزی شده است.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، آمریکا باید با همسایگان خود با احترام تعامل کرده و شراکت های دو جانبه خود را بازسازی کند.

فارن افرز اضافه کرد: اقدامات اقتصادی قهری ترامپ و تهدیدات وی مبنی بر مداخله نظامی نگرانی های تاریخی عمیقی را در خصوص سلطه جویی بر مکزیک ایجاد کرده است.

بر اساس این گزارش، کانادا نیز معتقد است که اظهارات ترامپ مبنی بر توصیف این کشور به عنوان ایالت ۵۱ آمریکا تجاوز به اقتصاد و استقلال کانادا محسوب می شود. هجمه های دولت ترامپ به کانادا و مکزیک، بنیان قدرت جهانی آمریکا را تضعیف می کند. روابط دوستانه با کشورهای همسایه، امنیت را تقویت می کند، منافع اقتصادی متقابل را افزایش می دهد و مقابله با چالش های فرامرزی را آسان تر می سازد.

برچسب ها: امریکا ، ترامپ ، دولت ترامپ
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