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تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۱
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افزایش چشمگیر کاربران وفادار به سکوهای ایرانی؛ خدمات سکوها پایدار شد

سکوهای ایرانی رئیس مرکز پایش و فراداده مرکز ملی فضای مجازی گفت: تعداد کاربران وفادار از شاخص‌های مهم ارزیابی وضعیت سکوهای داخلی است و گزارش‌ها از افزایش چشمگیر تعداد کاربران وفادار حکایت دارد.

جوان آنلاین:، مرکز ملی فضای مجازی، محمدامین‌ الله‌داد رئیس مرکز پایش و فراداده مرکز ملی فضای مجازی، با اشاره به پیشرفت خوب سکوهای داخلی از لحاظ کیفیت عملکرد نسبت به گذشته، اظهار کرد: سکوهای داخلی در این زمینه پیشرفت خوبی داشته‌اند و با توجه به انتظارات مردم، همچنان ظرفیت‌های زیادی برای ادامه این مسیر وجود دارد.

وی یکی از شاخص‌های مورد توجه در ارزیابی وضعیت سکوهای داخلی را میزان اعتماد عمومی عنوان کرد و افزود: تعداد کاربران و به‌ویژه کاربران وفادار که فعالیت خود را در سکوها ادامه می‌دهند، از شاخص‌های مهم در این زمینه است و گزارش‌های موجود از افزایش چشمگیر تعداد کاربران وفادار حکایت دارد.

رئیس مرکز پایش و فراداده مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: تعداد بازدید پست‌ها نیز یکی دیگر از شاخص‌های قابل توجه است که نشان می‌دهد کاربران به‌صورت مستمر به کانال‌های مختلف مراجعه می‌کنند و فعالیت خود را در این سکوها ادامه می‌دهند.

الله‌داد ، میزان فعالیت‌های اقتصادی شکل‌گرفته در سکوها را از دیگر شاخص‌های این حوزه دانست و گفت: فعالیت کانال‌هایی با ایده‌های اقتصادی و همچنین فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی نشان می‌دهد این سکوها در میان مردم مورد استفاده قرار گرفته و مراجعه مستمر به آنها شکل گرفته است.

رئیس مرکز پایش و فراداده مرکز ملی فضای مجازی در ادامه، گزارش‌های ماهانه «رادار فضای مجازی» را یکی از اقدامات مرکز ملی فضای مجازی برای ارائه تصویری از وضعیت سکوهای داخلی عنوان کرد و گفت: گزارش‌های رادار فضای مجازی برای شکل‌گیری نگاه درست نسبت به واقعیت وضعیت پیام‌رسان‌ها و همچنین انعکاس این وضعیت به مسئولان به صورت ماهانه تهیه و از طریق پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی منتشر می‌شود.

وی در ادامه افزود: مقایسه وضعیت استفاده از پیام‌رسان‌های ایرانی در مرداد و شهریورماه نشان‌دهنده ثبات در وضعیت استفاده از سکوهای داخلی است و تغییرات تعداد کاربران در این دو ماه به‌گونه‌ای نبوده که بتوان از یک روند کاهشی یا افزایشی جدی سخن گفت.

رئیس مرکز پایش و فراداده مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به توانمندی جوانان ایرانی که در حوزه سکوهای داخلی فعالیت می‌کنند، گفت: موضوع موجود در این بخش، مشکل دانش و توان مهندسی جوانان ایرانی نیست و بخش مهمی از مسائل به سخت‌افزار و سرمایه‌گذاری‌هایی مربوط می‌شود که باید در حوزه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات انجام شود.

دکتر الله‌داد با اشاره به تجربه استفاده مردم از سکوهای ایرانی در جریان جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه علیه ملت ایران، گفت: در این مقاطع شاهد علاقه‌مندی بیشتر مردم به استفاده از سکوهای ایرانی بودیم که این علاقه‌مندی پس از جنگ نیز ادامه پیدا کرد.

رئیس مرکز پایش و فراداده مرکز ملی فضای مجازی همچنین با اشاره به وضعیت پایداری خدمات سکوهای ایرانی نسبت به سال گذشته، این وضعیت را چشمگیر دانست و افزود: تجربه مردم از استفاده از این سکوها در جریان جنگ و پس از آن نیز قابل مشاهده است.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ اعتماد مردم به خدمات سکوهای داخلی افزود: ایجاد فضای امنیت روانی برای استفاده مردم از این خدمات اهمیت زیادی دارد و سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز باید به‌عنوان یک فرصت مورد توجه قرار گیرد.

برچسب ها: سکو ، شبکه اجتماعی تردز ، پلتفرم آنلاین
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