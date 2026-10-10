شکایت لیبی از رژیم صهیونیستی بعد از ۵۳ سال

لیبی از قصد و نیت خود برای اقامه دعوی قضایی علیه رژیم صهیونیستی بعد از گذشت ۵ دهه از یک واقعه خبر داد.

جوان آنلاین: سفارت لیبی در هلند به صورت رسمی خطاب به دیوان کیفری بین المللی از قصد خود برای اقامه دعوی علیه رژیم صهیونیستی به دلیل ساقط کردن یک هواپیمای مسافربری وابسته به خطوط هوایی این کشور بر فراز شبه جزیره سینا در سال ۱۹۷۳ و قربانی شدن ۱۰۸ تن خبر داد.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، درخواست مذکور به صورت رسمی از سوی سفیر لیبی در دیوان کیفری لاهه در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۶ ثبت شده است.

لیبی در این درخواست قضایی خود به نقض توافقنامه محافظت از ایمنی هوانوردی غیرنظامی سال ۱۹۷۱ در کنار دیگر قوانین بین المللی از سوی رژیم صهیونیستی استناد کرده است.

در این درخواست به گفتگوهای انجام شده در نشست های کابینه رژیم صهیونیستی طی سال ۲۰۲۳ و اشاره های مطرح شده مبنی بر اثبات نقض تعهدات بین المللی در قبال لیبی استناد شده است. همچنین تاکید شده که این اقدام قضایی به معنی به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی یا تغییر موضع در قبال درگیری های عربی صهیونیستی از سوی لیبی نیست.