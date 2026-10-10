رییس جمهور با تاکید بر تلاش برای استفاده از فناوری روز و بهبود جایگاه علمی و تولیدی گفت: نباید در برابر قلدری‌ها و نامردی‌ها سرخم کرد.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان روز شنبه در آیین آغاز سال زراعی ۱۴۰۶ - ۱۴۰۵ که در موسسه تحقیقات نهال و بذر مستقر در کرج برگزار شد، افزود: اگر به سمت قله و عزت برویم، همه را با خود به سمت قله می کشیم و اگر به سمت دره برویم همه را به سمت دره و ذلت می کشانیم.

وی تاکید کرد: نخبگان ما بهترین مونتاژکاران دنیا هستند؛ در هوش مصنوعی بهترین ها داریم؛ چرا نباید از بهترین فناوری استفاده کنیم، باید از خود سووال کرد که در مسیر کاری و تولید آیا این راهی که می رویم بهتر است؟

رییس جمهور خطاب به مدیران و دست اندرکاران بخش های مختلف گفت: می توانید تغییر دهید ، می توانید بپرسید ما آنچه که تولید می کنیم باید معلوم باشد باچه کیفیتی تولید کنیم و چگونه پخش کنیم؟ کالا مگر گم می شود مگر کالا دراین دنیا احتکار می شود این از ناآگاهی ما است؟

وی خطاب به مدیران و نخبگان کشور تاکید کرد که شما باید مدیریت کنید و ممکلت را می توانید بسته به نگاه خود از این وضعیت و مشکلات عبور دهید.