حملات گسترده رژیم صهیونیستی به جنوب نوار غزه

جوان آنلاین: خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی به طور گسترده مناطق شمالی خان‌یونس را هدف تیراندازی قرار داده و قایق‌های جنگی این رژیم نیز به سمت ساحل خان‌یونس آتش گشوده‌اند.

همزمان، هواپیماهای رژیم صهیونیستی نیز به طور گسترده مناطق شرقی خان‌یونس را هدف تیراندازی قرار داده‌اند.

در مواصی رفح در جنوب نوار غزه نیز یک فلسطینی بر اثر تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی مجروح شده است.

همچنین وزارت بهداشت فلسطین هم اعلام کرد که «شادی احمد ابراهیم عجارمه» ۳۲ ساله و اهل شهرک بیت اولا، بر اثر جراحات ناشی از تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده است.

وی روز گذشته (جمعه) در نزدیکی تقاطع نبی یونس در شمال الخلیل هدف گلوله قرار گرفته بود.

پیکر این شهید نیز همچنان در اختیار رژیم صهیونیستی است.