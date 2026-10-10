بیش از ۲۸۱ هزار یورش رژیم صهیونیستی به کرانه باختری و قدس اشغالی

مرکز اطلاعات «معطی» فلسطین اعلام کرد که رژیم اسرائیل از زمان آغاز جنگ ویرانگر علیه نوار غزه، بیش از ۲۸۱ هزار و ۸۵۱ یورش نیز در کرانه باختری و قدس اشغالی انجام داده است.

جوان آنلاین: مرکز معطی در آماری از پیامدهای تجاوز به کرانه باختری و قدس اشغالی گزارش داد که «جنایات دشمن منجر به شهادت یک هزار و ۲۵۱ فلسطینی و زخمی شدن بیش از ۱۱ هزار و ۳۴۵ نفر دیگر شده است. دشمن همچنین بیش از ۳۲ هزار و ۴۶۳ فلسطینی را بازداشت و باعث آوارگی بیش از ۵۲ هزار و ۳۹۲ نفر دیگر شده است.

معطی اعلام کرد که نیروهای دشمن بیش از ۳۰ هزار و ۳۵۵ حمله به خانه‌های فلسطینیان، بیش از ۴۵ هزار و ۲۵۱ تجاوز، علاوه بر یک هزار و ۳۳۱ مورد ضرب و شتم، بیش از ۹ هزار و ۴۳۲ مورد تخریب اموال و بیش از ۲۱۳۱ مورد تخریب خانه انجام داده‌اند.

این مرکز افزود که جنایات دشمن اسرائیلی و شهرک‌نشینان شامل بیش از ۶۸۸۷ مورد مصادره اموال، ۵۰۶ مورد توقیف خانه، ۱۲۴۱۴ مورد حمله شهرک‌نشینان و ۱۸۱۸ مورد جرم مربوط به فعالیت‌های شهرک‌سازی بوده است.

معطی گزارش داد که استان‌های طولکرم، جنین، رام‌الله، نابلس و الخلیل بیشترین آسیب را از جنایات دشمن اسرائیلی در کرانه باختری و قدس اشغالی دیده‌اند و خاطرنشان کرد که از زمان آغاز جنگ نسل کشی غزه، بیش از ۱۸ هزار و ۴۰۵ حمله توسط دشمن و شهرک‌نشینان تنها در قدس اشغالی ثبت شده است.

مرکز معطی در مورد عملیات مقاومت فلسطین گزارش داد که مبارزان مقاومت فلسطین ۱۲۴۰۵ اقدام مقاومت مردمی از جمله ۴۱۶۸ عملیات شامل ۱۰۲۸ حمله تیراندازی، ۱۲۴۱ درگیری مسلحانه، ۵۷ حمله با وسایل نقلیه و ۷۱ حمله با سلاح سرد انجام داده‌اند.

این مرکز خاطرنشان کرد که این عملیات شامل بمب‌گذاری در یک اتوبوس و دو خودروی بمب‌گذاری شده صهیونیستی، اجرای یک عملیات استشهادی، انفجار ۱۳۵۶ بمب دست‌ساز علیه نیروهای دشمن اسرائیلی، از کار انداختن ۹۴ خودروی نظامی و آتش زدن ۵۳ تأسیسات، خودرو و تجهیزات نظامی صهیونیستی بود.

طبق داده‌های منتشر شده توسط این مرکز، این آمار نشان‌دهنده میزان خسارات انسانی و مادی ناشی از جنایات دشمن اسرائیلی در کرانه باختری و قدس اشغالی است که همزمان با جنگ نسل کشی مداوم در نوار غزه و تشدید حملات به فلسطینیان و دارایی های آنها صورت گرفته است.