جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیه‌ای اعلام کرد که تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا برای اعمال تحریم علیه دیوان بین‌المللی کیفری، تعرضی خطرناک به عدالت بین‌المللی و تلاشی آشکار برای حمایت از بنیامین نتانیاهو و رهبران اشغالگر در برابر پاسخ‌گویی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت علیه ملت فلسطین در نوار غزه است.

جوان آنلاین: حماس در این بیانیه افزود که استقبال نتانیاهو که دیوان بین‌المللی کیفری خواستار بازداشت اوست از این تصمیم، نشان‌دهنده هراس او از روند پاسخ‌گویی و تلاشش برای فرار از حضور در برابر دادگاه و مواجهه با پیامدهای جنایات ارتکابی در غزه است.

این جنبش تأکید کرد که هدف قرار دادن دیوان به‌دلیل انجام مسئولیت خود در پیگرد عاملان خطرناک‌ترین جنایات بین‌المللی، مانع انجام وظایف این نهاد نخواهد شد؛ زیرا پاسخ‌گویی درباره جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، تعهدی جمعی است که در اساسنامه رم تثبیت شده و عدالت تحت هیچ شرایطی نباید در معرض فشارها و بده‌بستان‌های سیاسی قرار گیرد.

حماس از کشورهای جهان، به‌ویژه کشورهای عضو اساسنامه رم، خواست تا این تحریم‌ها را رد کنند و با حمایت از دیوان بین‌المللی کیفری به تعهدات خود پایبند بمانند.

این جنبش همچنین خواستار اتخاذ اقدامات عملی برای حفاظت از قضات و کارکنان دیوان و تضمین تداوم فعالیت‌های آن شد.

حماس در پایان تأکید کرد که دفاع از عدالت مستلزم اقداماتی فراتر از محکومیت لفظی است؛ اقداماتی که مانع فرار عاملان جنایات جنگی از مجازات شود.

به گزارش ایرنا، آمریکا عصر جمعه تحریم‌های گسترده‌ای را علیه دیوان بین‌المللی کیفری اعلام کرد. برخلاف اقدامات پیشین واشنگتن که شماری از قضات و دادستان‌های این نهاد را هدف قرار داده بود، تحریم‌های جدید مستقیماً خود دیوان را دربرمی‌گیرد.

بر اساس تصمیم دولت آمریکا، معاملات مالی و تجاری با دیوان مشمول محدودیت خواهد شد و شرکت‌ها و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات به این نهاد نیز ممکن است با پیامدهای تحریمی مواجه شوند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا برای برخی خدمات ضروری معافیت‌هایی در نظر گرفته و یک دوره ۶ ماهه نیز پیش از اعمال کامل محدودیت‌ها پیش‌بینی شده است.

مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در همین پیوند مدعی شد که واشنگتن اجازه نخواهد داد دیوان بین‌المللی کیفری شهروندان آمریکایی را تحت پیگرد قضایی قرار دهد.

وی همچنین با تهدید این نهاد اعلام کرد که اگر دیوان به اقدامات مورد اعتراض واشنگتن پایان ندهد، دولت آمریکا تلاش برای پایان دادن به فعالیت آن را ادامه خواهد داد. روبیو از متحدان واشنگتن نیز خواست تا برای محدود کردن فعالیت دیوان اقدام کنند.

اتحادیه اروپا ساعاتی پیش در موضعی جداگانه، تصمیم واشنگتن برای تحریم دیوان بین‌المللی کیفری را عمیقاً تأسف‌بار خوانده و بر آمادگی خود برای اتخاذ تدابیر لازم به منظور حفظ استقلال و تداوم فعالیت این نهاد تأکید کرده بود.

اتحادیه اروپا اعلام کرد که با همکاری ۱۲۵ کشور عضو اساسنامه رم برای حمایت از دیوان تلاش خواهد کرد و در صورت ضرورت، اقداماتی را برای جلوگیری از اختلال در تحقیقات و پیگرد جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در پیش خواهد گرفت.