نهاد زنان سازمان ملل اعلام کرد که از آغاز جنگ نسل‌کشی علیه نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، نزدیک به ۵۰ هزار زن و دختر فلسطینی به شهادت رسیده یا به شدت مجروح شده‌اند؛ رقمی که معادل یک نفر از هر ۲۱ زن و دختر در این منطقه است.

جوان آنلاین: سوفیا کالترپ رئیس بخش اقدامات بشردوستانه نهاد زنان سازمان ملل، در نشستی خبری در ژنو گفت که بیش از ۳۸ هزار زن و دختر در غزه به شهادت رسیده‌اند و ۱۱ هزار و ۷۰۰ نفر دیگر دچار جراحات شدید شده‌اند که به معلولیت دائمی آنان منجر شده است.

وی افزود که بیشتر قربانیان در دو سال نخست جنگ به شهادت رسیدند اما خشونت‌ها با وجود اجرایی شدن توافق آتش‌بس از یک سال پیش ادامه یافته و از اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون نیز ۲۷۷ زن و دختر فلسطینی به شهادت رسیده‌اند.

بر اساس اعلام این نهاد، حدود یک میلیون زن و دختر فلسطینی به اجبار از خانه‌های خود آواره شده‌اند و اکثریت آنان همچنان در وضعیت آوارگی به سر می‌برند؛ بسیاری در چادرها یا میان ویرانه‌های منازل خود زندگی می‌کنند.

نهاد زنان سازمان ملل همچنین اعلام کرد که شمار خانواده‌هایی که سرپرستی آنها بر عهده زنان است، دو برابر شده و اکنون در نوار غزه از هر چهار خانواده، یک خانواده توسط یک زن سرپرستی می‌شود.

کالترپ در ادامه نسبت به پیامدهای کاهش کمک‌های مالی نیز هشدار داد و گفت که از میان ۱۴ سازمان زنان مورد بررسی، ۱۳ سازمان دیگر قادر به پاسخگویی به نیازهای رو به افزایش نیستند.

نهاد زنان سازمان ملل همچنین خواستار اجرای کامل توافق آتش‌بس، رعایت حقوق بین‌الملل و تضمین پاسخگویی در قبال نقض‌ها شد و تاکید کرد که آمارهای موجود بیانگر ابعاد گسترده رنج و درد جمعی زنان و دختران فلسطینی در غزه است.

جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه وارد چهارمین سال خود شده و تاکنون ۷۴ هزار و ۲۵۴ شهید و ۱۷۵ هزار و ۳۰۶ مجروح بر جای گذاشته است که بخش عمده آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.