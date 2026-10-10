شاخص ۳۶ صنعت بورس در مقیاس هفتگی صعودی شد

جوان آنلاین: در هفته گذشته، شاخص صنعت زغال‌سنگ با رشد ۱۵.۹ درصدی بیشترین افزایش را در میان صنایع ثبت کرد و رشد این شاخص از ابتدای سال به ۲۱۸ درصد رسید.

پس از آن شاخص صنعت انتشار و چاپ و شاخص صنعت هتل و رستوران هر کدام با رشد ۱۵.۸ درصدی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند و رشد آن‌ها از ابتدای سال به ترتیب به ۱۵۶ و ۵۲ درصد رسید.

شاخص ۱۰ صنعت بیشترین رشد هفتگی را به ثبت رساندند

در رتبه‌های بعدی، شاخص صنعت منسوجات با رشد ۱۴.۲ درصدی در هفته، رشد خود از ابتدای سال را به ۱۱۸ درصد رساند. شاخص صنعت خرده‌فروشی به‌جز وسایل نقلیه نیز ۱۳.۵ درصد رشد کرد و میزان رشد آن از ابتدای سال به ۱۸۹ درصد رسید.

شاخص صنعت فلزات اساسی با رشد ۱۰.۹ درصدی در هفته، رشد ۱۶۱ درصدی را از ابتدای سال ثبت کرد. شاخص صنعت کانی غیرفلزی نیز ۱۰.۳ درصد افزایش یافت و رشد آن از ابتدای سال به ۲۳۳ درصد رسید.

در ادامه، شاخص صنعت سایر مالی با رشد ۱۰.۱ درصدی در هفته، از ابتدای سال ۱۱۶ درصد رشد داشته است. شاخص صنعت کاشی و سرامیک نیز ۹.۴ درصد افزایش یافت و رشد آن از ابتدای سال به ۱۸۷ درصد رسید.

هم‌چنین شاخص صنعت محصولات فلزی با رشد ۸.۶ درصدی در هفته، میزان رشد خود از ابتدای سال را به ۲۰۱ درصد رساند.

تنها ۵ صنعت با کاهش همراه شد

در سوی مقابل، فقط ۵ صنعت در هفته منتهی به ۱۵ مهر با کاهش شاخص مواجه شدند. شاخص صنعت استخراج نفت جز کشف با افت ۴.۶۶ درصدی بیش‌ترین کاهش هفتگی را ثبت کرد و رشد آن از ابتدای سال به ۸۶ درصد رسید.

پس از آن، شاخص صنعت تامین آب، برق و گاز با افت ۴.۱۴ درصدی در هفته قرار گرفت. این شاخص از ابتدای سال با افت ۴.۵ درصدی همراه بوده است.

شاخص صنعت محصولات چوبی نیز ۱.۴۴ درصد کاهش یافت و رشد آن از ابتدای سال به ۶۴ درصد رسید. شاخص صنعت بانک‌ها با افت ۰.۳۴ درصدی در هفته، رشد ۹۷ درصدی را از ابتدای سال ثبت کرد.

هم‌چنین شاخص صنعت قند و شکر با افت ۰.۰۵ درصدی، در مجموع از ابتدای سال ۱۰۶ درصد رشد داشته است. به این ترتیب، تنها ۵ صنعت از ۴۱ صنعت بازار در هفته مورد بررسی با افت شاخص مواجه شدند.

در مبادلات آخرین روز هفته شاخص ۳۸ صنعت افزایش یافت

در مبادلات چهارشنبه ۱۴ مهر، روند صعودی صنایع هم‌چنان غالب بود و شاخص ۳۸ صنعت از مجموع ۴۱ صنعت رشد کرد. در این روز، ۳ صنعت با افت شاخص مواجه شدند و میانگین رشد صنایع به ۱.۷۵ درصد رسید.

در صدر صنایع مثبت، شاخص صنعت کانی غیرفلزی با رشد ۴.۰۱ درصدی بیش‌ترین افزایش را ثبت کرد و به سطح تاریخی ۲۲۸ هزار و ۴۹۶ واحد رسید. این شاخص از ابتدای سال ۲۳۳ درصد رشد کرده است.

پس از آن، شاخص صنعت زغال‌سنگ با رشد ۲.۹۹ درصدی در سطح ۲۴۰ هزار و ۵۶۲ واحد قرار گرفت و رشد خود از ابتدای سال را به ۲۱۸ درصد رساند.

شاخص صنعت انتشار و چاپ نیز ۲.۹۹ درصد افزایش یافت و در سطح تاریخی ۶ میلیون و ۷۶۲ هزار و ۱۶۴ واحد ایستاد. رشد این شاخص از ابتدای سال ۱۵۶ درصد بوده است.

هم‌چنین شاخص صنعت هتل و رستوران با رشد ۲.۹۹ درصدی به سطح هزار و ۵۲۰ واحد رسید و رشد آن از ابتدای سال به ۵۲ درصد رسید. در ادامه، شاخص صنعت سایر معادن با رشد ۲.۹۸ درصدی در سطح ۸۳۴ هزار و ۸۲۵ واحد قرار گرفت و میزان رشد آن از ابتدای سال ۲۱۰ درصد ثبت شد.

در میان صنایع نزولی، شاخص صنعت فنی و مهندسی با افت ۱.۸۱ درصدی بیشترین کاهش را داشت و در سطح ۲۵ هزار و ۳۱۱ واحد قرار گرفت. رشد این شاخص از ابتدای سال ۱۸۴ درصد بود.

شاخص صنعت محصولات چوبی نیز ۱.۱۴ درصد کاهش یافت و به سطح ۸۰۳ هزار و ۷۴۸ واحد رسید. این شاخص از ابتدای سال ۶۴ درصد رشد کرده است.

هم‌چنین شاخص صنعت محصولات کامپیوتری و الکترونیک با افت ۰.۱۸ درصدی در سطح هزار و ۳۴۱ واحد قرار گرفت و رشد آن از ابتدای سال به ۳۰ درصد رسید.

۲۳ صنعت بار دیگر سقف تاریخی خود را شکستند

هم‌زمان با رشد شاخص صنایع در هفته، در مبادلات چهارشنبه شاخص ۲۳ صنعت بار دیگر از سقف تاریخی خود عبور کرد و در بالاترین سطح تاریخی قرار گرفت. شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی با رشد ۲۴۲.۸ درصدی از ابتدای سال، در سطح تاریخی ۸۵۶ هزار و ۳۱۷ واحد قرار گرفت.

شاخص صنعت کانی غیرفلزی با رشد ۲۳۲.۹ درصدی به سطح ۲۲۸ هزار و ۴۹۶ واحد رسید و شاخص صنعت غذایی به جز قند نیز با رشد ۲۲۰ درصدی، سطح ۳۶۲ هزار و ۳۴ واحد را ثبت کرد.

شاخص صنعت زغال‌سنگ با رشد ۲۱۸.۳ درصدی از ابتدای سال به سطح تاریخی ۲۴۰ هزار و ۵۶۲ واحد رسید. این صنعت هم‌زمان با ثبت سقف تاریخی، در صدر رشد هفتگی صنایع نیز قرار داشت.

شاخص صنعت محصولات فلزی نیز با رشد ۲۰۱.۲ درصدی از ابتدای سال به سطح ۷۲۷ هزار و ۸۶۵ واحد رسید و شاخص صنعت زراعت با رشد ۱۹۹ درصدی در سطح یک میلیون و ۵۱۴ هزار و ۵۰۳ واحد قرار گرفت.

در ادامه، شاخص صنعت خرده‌فروشی با رشد ۱۸۸.۵ درصدی به سطح تاریخی ۲۲ هزار و ۲۵۸ واحد رسید. این صنعت نیز مانند زغال‌سنگ، در جمع ۱۰ صنعت برتر هفته قرار داشت. شاخص صنعت کاشی و سرامیک با رشد ۱۸۶.۶ درصدی از ابتدای سال به سطح ۲۲۰ هزار و ۵۷۷ واحد رسید.

شاخص صنعت فلزات اساسی با رشد ۱۶۱.۴ درصدی به سطح تاریخی ۸ میلیون و ۶ هزار و ۳۴۵ واحد رسید و شاخص صنعت انتشار و چاپ با رشد ۱۵۶.۲ درصدی، سطح ۶ میلیون و ۷۶۲ هزار و ۱۶۴ واحد را ثبت کرد. انتشار و چاپ نیز در هفته گذشته در جمع سه صنعت دارای بیش‌ترین رشد قرار داشت.

هم‌چنین شاخص صنعت استخراج کانه فلزی با رشد ۱۴۶.۳ درصدی از ابتدای سال به سطح یک میلیون و ۲۷۷ هزار و ۴۲۰ واحد رسید. شاخص صنعت اداره بازارهای مالی با رشد ۱۳۲.۲ درصدی در سطح ۴ هزار و ۱۱۰ واحد قرار گرفت و شاخص صنعت بیمه و بازنشستگی نیز با رشد ۱۲۷.۹ درصدی به سطح ۲۹۳ هزار و ۱۰۵ واحد رسید.

شاخص صنعت منسوجات با رشد ۱۱۸.۲ درصدی در سطح ۹۸ هزار و ۸۷ واحد ایستاد و شاخص صنعت سایر مالی (لیزینگ) با رشد ۱۱۶.۱ درصدی به سطح ۳۱ هزار و ۹۳۶ واحد رسید. منسوجات نیز با ثبت رشد ۱۴.۲ درصدی در هفته، در جمع صنایع برتر هفته قرار داشت.

در ادامه، شاخص صنعت سیمان با رشد ۱۰۶.۵ درصدی از ابتدای سال به سطح تاریخی ۱۰۳ هزار و ۶۴۶ واحد رسید. شاخص صنعت ماشین‌آلات با رشد ۹۴.۵ درصدی در سطح ۷۷۰ هزار و ۷۶۱ واحد قرار گرفت و شاخص صنعت محصولات شیمیایی با رشد ۸۴.۳ درصدی به سطح ۶۵۰ هزار و ۷۹۷ واحد رسید.

هم‌چنین شاخص صنعت چندرشته‌ای صنعتی با رشد ۸۳.۸ درصدی به سطح ۹۹۴ هزار و ۲۶۱ واحد رسید، شاخص صنعت دستگاه‌های برقی با رشد ۷۴.۶ درصدی در سطح ۱۶ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۹۷۶ واحد قرار گرفت و شاخص صنعت سرمایه‌گذاری‌ها با رشد ۵۸.۷ درصدی به سطح ۵۸ هزار و ۷۱ واحد رسید.

در پایان این فهرست، شاخص صنعت هتل و رستوران با رشد ۵۲.۱ درصدی از ابتدای سال به سطح تاریخی هزار و ۵۲۰ واحد رسید. این صنعت نیز در هفته با رشد ۱۵.۸ درصدی در جمع ۳ صنعت برتر قرار داشت.

شاخص صنعت لاستیک و پلاستیک نیز با رشد ۴۶.۷ درصدی، سطح یک میلیون و ۴۴ هزار و ۷۹۹ واحد را ثبت کرد.