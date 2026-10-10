انتقاد شدید زلنسکی از توافق ترامپ با پوتین

رئیس جمهور اوکراین به شدت از اقدام ترامپ در خصوص توافق با پوتین برای صادرات سوخت این کشور به بازارهای جهانی انتقاد کرد.

جوان آنلاین: ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با انتشار یک پست طولانی در فضای مجازی تاکید کرد که اعطای مجوز به روسیه برای فروش سوخت، سرمایه گذاری در جنگ است.

وی اضافه کرد: این یک تصمیم ضعیف از سوی شرکای قدرتمند ما است. آمریکا در حالی به روسیه اجازه صادرات گازوئیل می دهد که ما در حال صحبت کردن از صلح هستیم. هیئت مذاکره کننده اوکراینی برای انجام گفتگوهای دو روزه با مقامات آمریکایی درباره پایان دادن به جنگ یا دستیابی به آتش‌بس در فلوریدا به سر می‌برد. از این هیئت به عنوان پوششی برای انحراف افکار عمومی استفاده می‌شود.

پیشتر رئیس‌جمهور آمریکا، مدعی شد با ولادیمیر پوتین همتای روس خود به توافقی دست یافته که بر اساس آن، روسیه حجم عظیمی از گازوئیل خود را برای کاهش فوری قیمت‌ها در بازار جهانی و آمریکا عرضه خواهد کرد.

ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» مدعی شد که روسیه قرار است در بازه زمانی کوتاهی، میلیون‌ها تن گازوئیل به بازارهای جهانی عرضه کند.

وی تأکید کرد که این اقدام باعث کاهش سریع قیمت سوخت برای رانندگان، کشاورزان و دامداران آمریکایی خواهد شد.