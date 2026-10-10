یورش نظامیان صهیونیست به روستایی در استان قنیطره سوریه

نظامیان اشغالگر صهیونیستی در ادامه روند پیشروی‌های سرزمینی خود در جنوب سوریه، با هدف اعمال کنترل بیشتر بر مناطق مرزی، به یکی از روستاهای استان قنیطره یورش بردند.

جوان آنلاین: منابع خبری از ورود نظامیان رژیم صهیونیستی به روستای «رسم الحیادره» در استان قنیطره خبر دادند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، نیروهای اشغالگر با ورود به این روستا، اقدام به بازرسی از منازل مسکونی و ساکنان منطقه کرده‌اند.

این تجاوز نظامی در راستای اقدامات تهاجمی رژیم اسرائیل در جنوب سوریه صورت می‌گیرد که از زمان تغییر ساختار سیاسی در سوریه آغاز شده است.

رژیم صهیونیستی با سوءاستفاده از شرایط امنیتی موجود، ضمن بمباران گسترده تأسیسات دفاعی، بخش‌هایی از مناطق استراتژیک از جمله ارتفاعات «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآورده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر قنیطره، استان درعا نیز با ۳۲ مورد نقض حریم، در رتبه دوم آسیب‌پذیری قرار دارد که تجاوزات در آن شامل حملات توپخانه‌ای و نفوذ زمینی است.

همچنین مناطق ریف دمشق و السویداء هدف پروازهای مکرر جنگنده‌های متجاوز قرار گرفته‌اند.