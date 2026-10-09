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تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
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آن کارسون شاعر کانادایی برنده نوبل ادبی ۲۰۲۶ شد

1 آن کارسون شاعر کانادایی از سوی آکادمی نوبل به عنوان برنده این جایزه در بخش ادبیات در سال ۲۰۲۶ شد. 

آن کارسون شاعر کانادایی از سوی آکادمی نوبل به عنوان برنده این جایزه در بخش ادبیات در سال ۲۰۲۶ شد. 
 آن کارسون شاعر، مقاله‌نویس و استاد ادبیات کلاسیک کانادایی و همچنین مترجم برنده نوبل ادبی امسال است. اولین کتاب او، اروس تلخ و شیرین (۱۹۹۶)، مفهوم اروس را از یونان باستان تا به امروز دنبال می‌کند. او در این کتاب می‌نویسد: «کلماتی که می‌خوانیم و کلماتی که می‌نویسیم هرگز دقیقاً منظور ما را نمی‌رسانند. افرادی که دوست‌شان داریم هرگز آن‌طور که می‌خواهیم نیستند. این دو نماد هرگز کاملاً با هم مطابقت ندارند. اروس چیزی بین این دو است.»‌کتاب او با عنوان «زندگی‌نامه سرخ» (۱۹۹۸) رمانی منظوم است که با الهام از اسطوره یونانی گریون و هراکلس نوشته شده و در دنیای مدرن اتفاق می‌افتد. 
او نزدیک به ۲۰ کتاب شعر، مقاله و ترجمه منتشر کرده است، از جمله «یک اورستیا» (۲۰۱۰) که داستان‌های آگاممنون، الکترا و اورستس را روایت می‌کند. کارسون در سال ۱۹۹۶ جایزه ادبی لانان، در سال ۱۹۹۸ بورسیه گوگنهایم و در سال ۲۰۰۰ بورسیه مک‌آرتور را دریافت کرد. او هنرمند مقیم دانشگاه نیویورک است و با همکاری همسرش، رابرت کوری، تدریس می‌کند. در سال ۲۰۱۴، کارسون کتاب «سند قرمز» را منتشر کرد که در آن شخصیت‌های او، گریون و هراکلس از «زندگی‌نامه قرمز» بازمی‌گردند. او در این کتاب هشدار می‌دهد: «زندگی کردن پس از پایان اسطوره‌ات، کاری خطرناک است.»
وی به عنوان برنده این جایزه ۱۲ میلیون کرون سوئد (کمی بیش از ۱.۲ میلیون دلار)، همراه یک عمر افتخار به کارنامه خود خواهد افزود. 
با توجه به سعی آکادمی سوئد در حفظ تعادل جنسیتی و منطقه‌ای، امسال احتمال بیشتری می‌رفت که یک نویسنده زن غیراروپایی برنده این جایزه باشد. 
در طول ۹ سال گذشته، آکادمی به طور متناوب بین برندگان مرد و زن، از کازوئو ایشیگورو در سال ۲۰۱۷ و اولگا توکارچوک در سال ۲۰۱۸ گرفته تا هان کانگ در سال ۲۰۲۴ و لازلو کراسناهورکایی در سال ۲۰۲۵، چرخیده است. از این رو با توجه به این الگو انتظار می‌رفت امسال یک نویسنده زن انتخاب محتمل‌تری باشد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: کانادا ، شاعر ، نویسنده
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