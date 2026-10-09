کد خبر: 1383618
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تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

پروژه جنگی نتانیاهو برای تعویق انتخابات

جوان آنلاین: کمتر از سه هفته به انتخابات پارلمانی، نگرانی از گشوده شدن دوباره جبهه ایران به یکی از محور‌های رقابت سیاسی در تل‌آویو تبدیل شده است. گادی آیزنکوت، رقیب نتانیاهو، هشدار داده که نخست‌وزیر ممکن است برای عقب انداختن انتخابات به حمله‌ای گسترده علیه ایران متوسل شود؛ ادعایی که در کنار آماده‌باش نظامی و نظرسنجی‌های نگران‌کننده برای لیکود، پرسش‌هایی درباره محاسبات سیاسی جنگ برانگیخته است. 
گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل، که در انتخابات ۲۸ اکتبر رقیب نتانیاهو شده، روز پنج شنبه گفت که به نتانیاهو اعتماد ندارد که تا پیش از انتخابات از تشدید تنش امنیتی خودداری کند و نگرانی اصلی‌اش به جبهه ایران مربوط است. آیزنکوت احتمال داده که طی دو هفته آینده حمله‌ای گسترده رخ دهد؛ حمله‌ای که به باور او می‌تواند روند انتخابات را مختل یا زمان برگزاری آن را عقب بیندازد. هرچند موضع آیزنکوت نشانه تصمیمی قطعی نیست ولی نشان می‌دهد احتمال جنگ با ایران به بخشی از جدال سیاسی بر سر آینده کابینه در سرزمین‌های اشغالی تبدیل شده است. 
البته این نگرانی تنها به آیزنکوت محدود نیست. آویگدور لیبرمن هم نتانیاهو را متهم کرده که در فاصله کوتاه باقی‌مانده تا انتخابات به دنبال بهانه‌ای برای آغاز جنگ یا عملیات نظامی است تا افکار عمومی را از مسائل دیگر منحرف کند. همزمان، احمد الطیبی، از رهبران فهرست مشترک عربی، می‌گوید که نتانیاهو از مسائل امنیتی برای اثرگذاری بر نتایج انتخابات استفاده می‌کند و ممکن است برای برهم زدن روند رأی‌گیری تلاش کند. د. 
زمینه این بدگمانی به وضعیت شکننده نتانیاهو در انتخابات برمی‌گردد. تازه‌ترین نظرسنجی نقل‌شده از روزنامه عبری «معاریو»، حزب یشار به رهبری آیزنکوت را با ۲۱ کرسی در جایگاه نخست و لیکود را با ۲۰ کرسی در رتبه بعد قرار می‌دهد. در برآورد کلی بلوک‌ها نیز دو طرف با ۵۲ کرسی در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند و احزاب عربی با ۱۲ کرسی می‌توانند در معادله پارلمانی اهمیت پیدا کنند. این ارقام به‌تنهایی نتیجه انتخابات را تعیین نمی‌کنند، اما نشان می‌دهند نتانیاهو با رقابتی دشوار و چشم‌اندازی نامطمئن برای تشکیل دولت روبه‌رو است. 
انتخابات ۲۷ اکتبر، نخستین انتخابات اسرائیل پس از حمله ۷اکتبر ۲۰۲۳ است؛ رویدادی که مسئولیت شکست امنیتی آن همچنان گریبان دولت را گرفته است. آسوشیتدپرس گزارش کرده که انتخابات عملاً به داوری درباره رهبری نتانیاهو تبدیل شده و نظرسنجی‌ها از رقابتی نزدیک میان او و آیزنکوت حکایت دارند. مخالفان وعده داده‌اند در صورت پیروزی، کمیسیون تحقیق رسمی درباره شکست امنیتی تشکیل دهند؛ مطالبه‌ای که نتانیاهو تاکنون در برابر آن مقاومت کرده است. در چنین فضایی، تداوم وضعیت اضطراری در غزه، لبنان، سوریه و کرانه باختری نیز اهمیت سیاسی پیدا می‌کند. آموس هرئیل، تحلیلگر نظامی «هاآرتص»، نوشته که نتانیاهو در هفته‌های منتهی به انتخابات وضعیت آماده‌باش را در چند جبهه حفظ کرده است. با این حال، ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، بنا بر گزارش «تایمز اسرائیل» به همتای امریکایی خود هشدار داده که جنگ دوباره با ایران می‌تواند به تعویق انتخابات منجر شود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: انتخابات ، تل آویو ، اسرائیل
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