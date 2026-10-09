سخنگوی کرملین اعلام کرد تماس تلفنی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا به زودی برگزار می‌شود و احتمال سفر فرستادگان ترامپ به مسکو در ماه اکتبر نیز همچنان مطرح است.

جوان آنلاین: به نقل از اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز جمعه ۹ اکتبر (۱۷ مهر) اعلام کرد گفت‌وگوی تلفنی ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، رؤسای جمهور روسیه و آمریکا به‌زودی انجام خواهد شد.

به گزارش مهر، پسکوف درباره احتمال سفر جرد کوشنر، داماد ترامپ و استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا، به مسکو در ماه اکتبر گفت انجام این سفر قابل انتظار است، اما هنوز مشخص نیست که آیا در همین بازه زمانی صورت خواهد گرفت یا خیر.

او تأکید کرد که کوشنر و ویتکاف همواره در مسکو مورد استقبال قرار می‌گیرند و پوتین نیز از دیدار با آنها استقبال می‌کند. پسکوف افزود این دو مقام آمریکایی در حال گفت‌و‌گو با طرف اوکراینی در آمریکا هستند و ظاهراً طرح‌ها یا ایده‌هایی جامع برای حل‌وفصل مناقشه در دست بررسی است. به گفته او، اگر این موضوعات در میامی بررسی شوند و مذاکره‌کنندگان آمریکایی لازم بدانند جزئیات را در اختیار مسکو قرار دهند، روسیه از آنها استقبال خواهد کرد.

سخنگوی کرملین همچنین گفت که در نشست روز جمعه، موضوع عملیات نظامی روسیه در اوکراین با همتایان پوتین در کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع مطرح نشده است.

پسکوف روز پنجشنبه نیز گفته بود در برنامه‌ریزی تماس تلفنی پوتین و ترامپ تأخیری وجود ندارد و زمان آن باید مورد توافق قرار گیرد.