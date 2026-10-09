وزیر آموزش و پرورش گفت: رفع مسائل و مشکلات آموزش و پرورش بویژه تنگنا‌های معیشتی فرهنگیان محور توجه رییس جمهور و دولت چهاردهم است و از همه ظرفیت‌های موجود برای کاهش مشکلات آنان استفاده می‌شود.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی روز جمعه در همایش تخصصی مدیران آموزش و پرورش گناباد افزود: رییس جمهور در بیش از یکصد جلسه برای رفع مشکلات این بخش از جمله مسائل معیشتی معلمان وقت گذاشته است این خود حاکی از آن است که آموزش و پرورش به اولویت نخست دولت چهاردهم و رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی و سایر مسوولان ذیربط تبدیل شده است.

وی ادامه داد: امروز آموزش و پرورش در سایه توجه دولت چهاردهم به موفقیت‌های زیادی در این مدت دست یافته است.

وی عنوان کرد: در ۴۶ سال گذشته کشورمان در المپیاد‌ها ۱۱ مدال کسب کرده بود ولی از ابتدای امسال تاکنون ۱۸ مدال به دست آوردیم و در بخش هوش مصنوعی که ایران برای نخستین بار حضور یافت، رتبه نخست را به خود اختصاص داد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: مدارس عادی و دولتی بیشترین سهم را در کسب رتبه و موفقیت‌های آموزش و پرورش طی ۲ سال گذشته داشتند.

وی تحول ساختاری در نظام آموزش و پرورش را رویکرد مهم این وزارتخانه ذکر و عنوان کرد: مهمترین تحول مربوط به برنامه درسی است و تغییرات پایه اول ابتدایی از امسال آغاز شده است و هشت سال زمان می‌برد که ۱۲ پایه تحصیلی تا مقطع دیپلم متحول شود.

وی بیان کرد: مهمترین برنامه در این زمینه الگوی مدرسه طراز است تا مدیران آموزش و پرورش و مدارس بر اساس تصویر سند تحولی در عرصه تعلیم و تربیت گام بردارند ضمن آنکه ما هرگز به رویکرد‌های اجباری فکر نمی‌کنیم.

وی اضافه کرد: تمامی یک میلیون و ۱۰۰ هزار فرهنگی کشور در سخت‌ترین شرایط معیشتی و اقتصادی پای کار نظام جمهوری اسلامی ایران ایستاده‌اند و جامعه معلمان پاک‌ترین، نجیب‌ترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه ما هستند.

وی با اشاره به پخش چند کلیپ علیه معلمان در فضای مجازی تصریح کرد: نباید تحت تاثیر فضای مجازی قرار گرفت که دشمنان به شیوه‌های مختلف تلاش کرده‌اند با فراخوان‌هایی بر مشکلات معلمان از جمله مسائل معیشتی این قشر سوار شده و اهداف سوء خود را دنبال کنند ولی با بصیرت فرهنگیان عزت‌مدار کشورمان به اهداف خود نرسید.

کاظمی گفت: سال تحصیلی جاری را در شرایطی آغاز کردیم که ۳۵ هزار نیرو بازنشست شده بودند و امکان به کارگیری پنج هزار سرباز معلم فراهم نبود و موفق به جذب ۳۰ هزار نیروی ماده ۲۸ در کشور نشدیم.

وی عنوان کرد: علت همه آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه بی توجهی و کم توجهی به نظام تعلیم و تربیت است.

نماینده مردم گناباد و بجستان و دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم گفت: با وجود قدمت و رتبه‌های بالای آموزش و پرورش گناباد در سطوح استانی و کشوری هنوز هم برخی مدارس نقاط روستایی این شهرستان بسیار قدیمی و یا در کانکس برگزار می‌شود.

هادی محمدپور ادامه داد: با قول مساعد وزیر آموزش و پرورش ۵۰ درصد مدارس شهرستانه‌ای گناباد و بجستان هوشمندسازی می‌شوند.

عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسائل و مشکلات فرهنگیان شامل؛ معیشت، حوزه بنیادین آموزش و پرورش و مباحث عمرانی در برنامه هفتم توسعه کشور مورد توجه قرار دارد و رهبر شهید و نیز رهبر معظم انقلاب عنایت خاصی به این مساله داشته و دارند.

وی خواستار توجه بیشتر وزارت آموزش و پرورش به رفع مشکل و تعیین تکلیف حق التدرس‌ها، خرید خدمتی‌ها و ... که در دهه اخیر جذب شده‌اند، گردید.

رییس آموزش و پرورش گناباد هم گفت: در راستای عدالت آموزشی مورد تاکید دولت چهاردهم و وزارت آموزش و پرورش ۱۳ طرح عمرانی احداث و بهسازی مدارس در این شهرستان تعریف شده که ۱۱ مورد آن به اتمام رسیده و تعدادی به بهره‌برداری رسیده است.

مهدی ذبیحی با اشاره به مشارکت خیران در اجرای طرح‌های آموزش و پرورش تصریح کرد: در خصوص عدالت آموزشی با همه سختی‌ها و مشکلات جابجایی فرهنگیان انجام و امروز دورترین روستا‌های شهرستان گناباد از بهترین معلمان برخوردار هستند.

وی گفت: آموزش و پرورش گناباد با وجود قدمت ۱۱۰ ساله از وجود خانه معلم در شان فرهنگیان و معلمان بی بهره است و تلاش زیادی برای جذب مشارکت خیران و اختصاص اعتبار لازم برای احداث و توسعه کمی و کیفی خانه معلم گناباد در دست انجام است که توجه بیشتر وزارت آموزش و پرورش را می‌طلبد.

وی هوشمند سازی مدارس را دیگر نیاز مهم آموزش و پرورش گناباد ذکر کرد و گفت: در ۱۵۰ مدرسه شهرستان هر کدام یک کلاس تاکنون هوشمندسازی شده و تامین اعتبار لازم برای افزایش این کلاس‌ها ضروری است.

ذبیحی گفت: نیرو‌های ضمن خدمت مجازی مشکل آموزش و پرورش گناباد را رفع می‌کند و باید به صورت نیروی حضوری جذب و مشغول به کار شوند.

یک هزار و ۸۰۰ فرهنگی در قالب یک هزار و ۳۱ کلاس درس و ۲۵۷ مدرسه، تعلیم و تربیت ۱۸ هزار دانش‌آموز را در مناطق شهری و روستایی گناباد طی سال تحصیلی آینده بر عهده دارند.

شهرستان گناباد در ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.