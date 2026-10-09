دفتر حقوق بشر سازمان ملل در پی گسترش اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه و گزارش‌هایی از محاصره مدارس، مجروح شدن جدی چندین دانش‌آموز بر اثر گاز اشک‌آور و دیگر سلاح‌های پلیس این کشور، روز جمعه با ابراز نگرانی خواستار خویشتن‌داری همه طرف‌ها، احترام به حق تجمع مسالمت‌آمیز و خودداری از به‌کارگیری نامتناسب زور توسط پلیس علیه تظاهرات‌کنندگان شد.

جوان آنلاین: دفتر حقوق بشر سازمان ملل، امروز جمعه، درباره حوادث پیرامون اعتراضات دانش‌آموزی و محاصره دبیرستان‌ها در فرانسه ابراز نگرانی کرد و خواستار خویشتن‌داری و احترام به حق تجمع مسالمت‌آمیز شد.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری آناتولی گزارش داد که شبیا مانتو، سخنگوی این نهاد، در پاسخ به سوال این رسانه در جمع خبرنگاران در ژنو گفت: «ما با نگرانی حوادث مرتبط با اعتراضات دانش‌آموزی و محاصره دبیرستان‌ها در فرانسه را دنبال می‌کنیم که برخی از آنها به خشونت کشیده شده است.»

مانتو از همه طرف‌ها خواست تا اطمینان حاصل کنند که تظاهرات مسالمت‌آمیز باشد و از مقامات مجری قانون (پلیس) خواست از استفاده نامتناسب از زور و شدت عمل خودداری کنند.

این سخنگو تاکید کرد که حق تجمعات مسالمت‌آمیز باید حفظ شود.

اعتراضات در اواسط سپتامبر در حومه پاریس در کرتی شروع شد، جایی که دانش‌آموزان دبیرستانی در حمایت از معلمانی که به کمبود کارکنان اعتراض می‌کردند، تظاهراتی برپا کردند و سپس این تجمعات اعتراضی به مدارس سراسر فرانسه گسترش یافت.

دانش‌آموزان خواستار افزایش بودجه آموزش، معلمان و کارکنان پشتیبانی بیشتر، بهبود ساختمان‌های فرسوده مدارس، کاهش تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌ها و تغییرات در سیستم پذیرش دانشگاهی پارکورسوپ شده‌اند.

تظاهرات در میانه گزارش‌هایی از درگیری بین معترضان و پلیس، از جمله استفاده از گاز اشک‌آور و سایر سلاح‌هایی که منجر به مجروح شدن جدی چندین دانش‌آموز شده، شدت گرفته است.

مقامات فرانسوی با انتقادات فزاینده‌ای نسبت به واکنش پلیس رو‌به‌رو شده‌اند و در هنین حال، دولت متعهد شده است به شکایات دانش‌آموزان رسیدگی کند.