داریوش عیاری فیلمبردار سینما درگذشت

داریوش عیاری فیلمبردار سینما و برادر کیانوش عباری بر اثر سکته درگذشت.

جوان آنلاین: داریوش عیاری، فیلمبردار سینمای ایران و برادر کیانوش عیاری، امروز ۱۷ مهر بر اثر سکته درگذشت.

به گزارش مهر، این خبر در گفت‌و‌گو با خانه سینما تایید شده است.

داریوش عیاری، متولد سال ۱۳۲۵ و دانش‌آموخته رشته روزنامه‌نگاری، فعالیت حرفه‌ای خود در سینما را با فیلمبرداری فیلم «تنوره دیو» در سال ۱۳۶۴ آغاز کرد.

وی در طول فعالیت هنری خود، فیلمبرداری آثار متعددی از سینمای ایران را برعهده داشت که از جمله آنها می‌توان به «ویلای ساحلی»، «جاده قدیم»، «کاناپه»، «خانه پدری»، «دختری با کفش‌های کتانی» و «راز مینا» اشاره کرد.