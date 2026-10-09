جوان آنلاین: حملات پهپادی امروز جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵ به یک مرکز داده یاندکس در منطقه کالوگا در حالی صورت گرفت که دیروز پنجشنبه نیز یک مرکز بزرگ داده این شرکت در منطقه ریازان روسیه هدف حمله پهپادی قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، شرکت یاندکس روز جمعه اعلام کرد که بخشی از زیرساخت مرکز داده این شرکت در کالوگا بر اثر حمله پهپادی آسیب دید و تجهیزات چندین بخش این مرکز به طور کامل غیرفعال شدند.

این شرکت با بیان اینکه این حمله پهپادی تلفاتی نداشت، افزود: میزان کامل خسارت به مرکز داده در کالوگا در حال ارزیابی است.

پیش از این، در پی حمله پهپادی دیروز پنجشنبه، آتش‌سوزی در مرکز داده یاندکس در ساسووا استان ریازان روسیه رخ داد که بخشی از زیرساخت‌ها را در بر گرفت. این شرکت اعلام کرد که هنوز نمی‌تواند احتمال بازیابی تجهیزات در مرکز داده را تأیید کند و میزان خسارت همچنان در حال ارزیابی است.

شرکت یاندکس (Yandex) به عنوان بزرگ‌ترین غول فناوری روسیه، یک اکوسیستم دیجیتال همه‌جانبه را به شهروندان این کشور ارائه می‌کند. این شرکت که با سهم بازار گسترده خود به عنوان «گوگل روسیه» شناخته می‌شود، بستری حیاتی برای جستجوی اینترنتی، حمل‌ونقل شهری، تجارت الکترونیک، هوش مصنوعی و سرگرمی‌های دیجیتال در سراسر فدراسیون روسیه است. این شرکت مدل هوش مصنوعی مولد «یاندکس‌جی‌پی‌تی» را نیز توسعه می‌دهد که یکی از مدل‌های پیشرو در روسیه است.

بنا بر گزارش خبرگزاری تاس، در حمله پهپادی نیرو‌های مسلح اوکراین در منطقه کالوگا، ۹ نفر زخمی شدند. یک ساختمان مهدکودک در منطقه تامبوف بر اثر سقوط یک پهپاد اوکراینی آسیب دید و هنگام دفع حمله پهپادی، یک کارخانه در منطقه تور دچار آتش‌سوزی شد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که بین ساعت ۲۰ شامگاه پنجشنبه به وقت مسکو (۲۰:۳۰ به وقت تهران) و هشت صبح جمعه ۱۷ مهر، نیرو‌های پدافند هوایی این کشور ۵۰۵ پهپاد بال ثابت اوکراینی را بر فراز مناطق روسیه رهگیری و منهدم کردند.

بنا بر اعلام این وزارتخانه، این پهپاد‌ها بر فراز مناطق کالوگا، بریانسک، نیژنی نووگورود، بلگورود، کورسک، اوریول، ورونژ، لیپتسک، تولا، تور، تامبوف، اسمولنسک، ریازان، اولیانوفسک، روستوف و آستراخان، منطقه مسکو، سرزمین کراسنودار، جمهوری تاتارستان، جمهوری کریمه و همچنین آب‌های دریای سیاه و دریای آزوف سرنگون شدند.

به گزارش ایرنا، مناقشه اوکراین که از اسفند ۱۴۰۰ وارد مرحله درگیری نظامی شد، همچنان ادامه دارد. روسیه «عملیات ویژه نظامی» خود در اوکراین را متأثر از موج‌های گسترش ناتو به سمت شرق و بی‌توجهی به امنیت مسکو عنوان کرده است. در مقابل، کشور‌های غربی ضمن اعمال تحریم‌های ضد روسی، حمایت گسترده مالی و تسلیحاتی از اوکراین انجام داده‌اند.

حملات پهپادی اوکراین به روسیه در شب منتهی به روز اصلی رأی‌گیری انتخابات به حدی گسترده بود که به گفته ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، یک هزار و ۶۰۰ پهپاد اوکراینی وارد منطقه مسکو شدند.

انتخابات نهمین دوره دومای دولتی روسیه از ۱۸ تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۷ تا ۲۹ شهریور ۱۴۰۵) برگزار شد.

رئیس‌جمهور روسیه سوم مهر ۱۴۰۵ در جمع خبرنگاران، حملات اوکراین به سن‌پترزبورگ همزمان با برگزاری مجمع اقتصادی بین‌المللی و در ادامه عملیات ۴۰ روزه حمله به پالایشگاه‌های نفت روسیه را یادآور شد و گفت: علاوه بر این، آنها تلاش کردند تا محاصره‌ای دریایی علیه سواحل ما در دریای سیاه ایجاد کنند. آنها به بیش از ۱۰۰ کشتی و شناور - چه روسی و چه آنهایی که با پرچم کشور‌های دیگر تردد می‌کردند - آسیب رساندند؛ ما همه آن شناور‌ها را تعمیر کردیم؛ اما این اقدامات اوکراین، خصمانه بودند.

پوتین یادآور شد: پس از آن، نوبت به حملات علیه تأسیسات غیرنظامی روسیه مانند انبار‌های شرکت‌های وایلدبریز و اوزون رسید؛ اینکه این حملات چه معنایی داشت و هدف از آن چیست؛ به هر حال این حملات اتفاق افتاد.

رئیس‌جمهور روسیه گفت: پس از آن، ما شروع به پاسخگویی در تمام جبهه‌ها کردیم و ظاهراً اقدامات تلافی‌جویانه نیرو‌های مسلح روسیه چنان برای دشمن دردناک و ویرانگر بوده است که آنها اکنون فعالانه دوباره موضوع آتش‌بس را مطرح می‌کنند.

پوتین اظهار داشت: تمام این تحرکات با هدف به‌اصطلاح آشتی و پیشنهاد‌هایی برای ازسرگیری مذاکرات مطرح است که همه آنها روی میز است و همچنان به عنوان گزینه‌هایی مطرح هستند. با این حال، پس از تمام اقدامات خصمانه‌ای که اوکراینی‌ها انجام داده‌اند، ما گام‌های بعدی خود را در پاسخ با دقت بررسی خواهیم کرد.

پیش‌ازاین، رئیس جمهور اوکراین در اظهاراتی با اشاره به حملات اخیر روسیه گفته بود: مسکو دامنه حملات هوایی خود را گسترش داده و کی‌یف نیز در پاسخ به این اقدامات، حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را افزایش خواهد داد.

ولادیمیر زلنسکی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت: پالایشگاه‌های نفت روسیه به عنوان منبعی برای تامین مالی جنگ، از اهداف اصلی ما هستند.

وی ادعا کرد: حملات روسیه به اوکراین با این هدف انجام می‌شود که شهروندان را مجبور به ترک کی‌یف و سایر شهر‌های دیگر کنند.