اولین مراسم یادبود فرمانده اسبق نیروی مقاومت بسیج، با حضور خانواده شهدا، همرزمان، ایثارگران و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

جوان آنلاین: نخستین آیین گرامیداشت یاد و خاطره سردار سرتیپ علیرضا افشار، فرمانده اسبق نیروی مقاومت بسیج، با حضور خانواده شهدا، همرزمان، ایثارگران و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

به گزارش مهر، این مراسم به‌منظور پاسداشت یک عمر مجاهدت خالصانه این سردار رشید اسلام، روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در قطعه ۲۱ بهشت‌زهرا (س) تهران برگزار خواهد شد.

سردار علیرضا افشار که از پیشکسوتان عرصه جهاد و از مدیران راهبردی نظام بود، همواره با روحیه انقلابی در مسیر اعتلای آرمان‌های انقلاب فعالیت داشت. از عموم مردم، رزمندگان دوران دفاع مقدس و دوستداران ایشان دعوت می‌شود با حضور در این مراسم، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، یاد و خاطره این مدیر فقید و پرتلاش را گرامی بدارند.