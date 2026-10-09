جوان آنلاین: زهیر حبیبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار، با بیان اینکه سیمولاتور ۷۲۷ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» پس از پشت سر گذاشتن دوره‌ای از توقف و انجام اقدامات فنی بار دیگر به چرخه آموزش و ارزیابی خلبانان بازگشته است، گفت: ظرفیتی که در کنار پاسخ‌گویی به نیاز‌های آموزشی «هما»، امکان ارائه برخی آموزش‌های تخصصی به متقاضیان خارج از شرکت را نیز فراهم می‌کند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: سیمولاتور در آموزش خلبانان تنها برای تمرین شرایط عادی پرواز به کار نمی‌رود. خلبانان می‌توانند در محیط شبیه‌سازی‌شده، شرایط غیرعادی و اضطراری را تمرین کنند، عملکرد خود و دیگر اعضای کرو را مورد ارزیابی قرار دهند و پیش از حضور در آزمون‌های مربوط، آمادگی لازم را به دست آورند. همچنین دوره‌هایی مانند MCC با هدف آماده‌سازی خلبان برای فعالیت در محیط دوخلبانه در این چارچوب قابل ارائه است.

مدیر کل آموزش عملیات پرواز ایران ایر اضافه کرد: کیفیت این آموزش تنها به تجهیزات سیمولاتور وابسته نیست. بهره‌گیری از خلبانان باتجربه و اساتید برتر در کنار محیط کاملاً واقعی این سیمولاتور، از مهم‌ترین نقاط قوت مرکز آموزش «هما» به شمار می‌رود. مزیتی که آموزش را از شبیه‌ساز‌های معمول و مبتنی بر لینک (Link) متمایز ساخته و به شرایط حقیقی پرواز پیوند می‌زند. انتقال تجربه واقعی عملیات پرواز در کنار سناریو‌های شبیه‌سازی‌شده، می‌تواند آموزش را به شرایط واقعی کابین نزدیک‌تر کند.

وی در توضیح اهمیت دوره MCC نیز گفت: هدف این دوره تنها یادگیری کار با یک نوع هواپیما نیست بلکه آماده‌سازی خلبان برای کار مؤثر و ایمن در یک محیط دوخلبانه است.

به گفته وی، مهارت‌هایی مانند ارتباطات کابین، تقسیم وظایف، مدیریت بار کاری، تصمیم‌گیری و آگاهی موقعیتی از جمله مهارت‌هایی هستند که مستقیماً در خط پرواز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

حبیبی همچنین تجربه عملیاتی مربی، کیفیت تجهیزات و امکان تمرین شرایط غیرنرمال را از عوامل مهم در انتخاب مرکز آموزشی می‌داند و معتقد است متقاضی پیش از ثبت‌نام باید درباره نوع سیمولاتور، تجربه و صلاحیت مدرسان و محتوای دوره اطلاعات کافی به دست آورد.

به گفته او در یک دوره مؤثر MCC، آموزش نباید به اجرای چک‌لیست‌ها محدود شود و فراگیر باید با سناریو‌های عملیاتی، تقسیم وظایف، تصمیم‌گیری تحت فشار، مدیریت تهدید‌ها و شرایط غیرعادی مواجه شود.

وی افزود: سیمولاتور ۷۲۷ «هما» از حدود سال ۱۳۶۱ در چرخه آموزش این شرکت قرار گرفته است. در ابتدای راه‌اندازی متخصصان خارجی در نصب و راه‌اندازی آن نقش داشتند، اما در ادامه نگهداری و پشتیبانی فنی سامانه به متخصصان ایرانی منتقل شد. طی سال‌های فعالیت، متخصصان «هما» با تکیه بر دانش فنی خود، تعمیر و نگهداری سیمولاتور را ادامه دادند و امکان بهره‌برداری از آن را حفظ کردند.

حبیبی ادامه داد: تداوم این فعالیت البته بدون چالش نبوده است. محدودیت دسترسی به برخی قطعات و تجهیزات، نیاز به متخصصان آشنا با ساختار فنی سامانه و بازنشستگی تعدادی از نیرو‌های باسابقه، از جمله مسائل مطرح در نگهداری آن بوده است. در مقطعی نیز فعالیت سیمولاتور برای مدتی متوقف شد و بازگرداندن آن به چرخه آموزش نیازمند رفع مشکلات فنی و آماده‌سازی مجدد بود.

وی گفت: در این دوره، گروه فنی «هما» با استفاده از دانش و تجربه متخصصان موجود، اقدامات لازم برای آماده‌سازی سیمولاتور را انجام داد. استفاده از تجربه نیرو‌های باسابقه و تلاش برای حفظ دانش فنی مرتبط با این سامانه، در روند بازگشت آن به چرخه بهره‌برداری اهمیت داشت.

به گفته او، پس از آماده‌سازی مجدد، برگزاری دوره‌های آموزشی از سر گرفته شد و نخستین دوره پس از این وقفه در شهریورماه برگزار شد. با ادامه فعالیت سیمولاتور، دوره‌های بعدی نیز در برنامه آموزشی قرار گرفت و امکان استفاده مجدد از این ظرفیت برای آموزش و ارزیابی خلبانان فراهم شد؛ بر همین اساس، دوره‌های جدید این مجموعه نیز از ۱۸ مهرماه آغاز خواهد شد.

مدیرکل آموزش عملیات پرواز اظهار کرد: فعال شدن دوباره این ظرفیت، امکان استفاده متقاضیان خارج از «هما» را نیز فراهم کرده است. در سال‌های گذشته، خلبانانی از خارج از کشور از جمله متقاضیانی از قرقیزستان، برای آموزش مربوط به هواپیمای ۷۲۷ از سیمولاتور «هما» استفاده کرده‌اند. این تجربه نشان می‌دهد این زیرساخت، علاوه بر پاسخ‌گویی به نیاز‌های آموزشی داخلی، ظرفیت ارائه برخی آموزش‌های تخصصی به متقاضیان بیرونی را نیز دارد.

وی بیان کرد: با توجه به محدود بودن تعداد هواپیما‌های ۷۲۷ در ناوگان شرکت‌های هواپیمایی جهان بازار آموزش این نوع هواپیما نیز محدود است با این حال، استمرار فعالیت سیمولاتور می‌تواند بخشی از نیاز‌های آموزشی موجود را پوشش دهد و از ظرفیت آن برای آموزش متقاضیان خارج از شرکت نیز استفاده شود. در کنار این ظرفیت، توسعه و افزایش بهره‌برداری از زیرساخت‌های شبیه‌سازی از جمله بررسی امکان استفاده آموزشی از ظرفیت‌های مرتبط با هواپیما‌های ۷۳۷ و A۳۲۰ می‌تواند در آینده زمینه گسترش خدمات آموزشی را فراهم کند. موضوعی که به فراهم شدن الزامات فنی، آموزشی و پشتیبانی نیاز دارد.

حبیبی در پایان گفت: سیمولاتور ۷۲۷ «هما» اکنون بار دیگر در چرخه آموزش قرار گرفته است؛ ظرفیتی ارزشمند که تداوم فعالیت آن می‌تواند نقش مؤثری در حفظ استاندارد‌های آموزشی و ارتقای مهارت‌های هوانوردی ایفا کند.