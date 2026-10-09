کاهش دمای پایتخت از شنبه/ افزایش وزش باد طی هفته پیش رو

جوان آنلاین: برپایه بررسی نقشه‌های پیش‌یابی آسمان استان تهران، طی پنج روز آینده آسمان این استان صاف تا نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد و افزایش ابر پیش بینی می‌شود.

همچنین تا شنبه با گذر امواج ضعیفی از روی استان در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید، در نیمه جنوبی و مناطق غربی گاهی وزش باد شدید با گرد و خاک و در برخی مناطق به ویژه مناطق شمالی و غربی به ویژه ارتفاعات بالادست در بعضی ساعت‌ها رگبار پراکنده با احتمال رعد و برق پیش بینی می‌شود.

همچنین از روز شنبه روند کاهش نسبی دما در گستره استان مورد انتظار است.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، فیروزکوه با کمینه دمای ۹ درجه سانتیگراد خنک‌ترین ایستگاه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.

آسمان تهران فردا (۱۸ مهر) کمی تا قسمتی ابری، در بعضی ساعت‌ها وزش باد و گاهی وزش باد شدید با حداقل دمای ۱۷ و حداکثر دمای ۲۸ درجه سانتیگراد و طی یکشنبه (۱۹ مهر) تا قسمتی ابری، در بعضی ساعت‌ها وزش باد و گاهی افزایش باد با حداقل دمای ۱۸ و حداکثر دمای ۲۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.