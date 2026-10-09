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تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۸
بين‌الملل » اخبار كلی

مذاکرات کوشنر و ویتکاف با نمایندگان اوکراین و ناتو درباره راهکار تازه صلح

3 یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته قرار است استیو ویتکاف و جرد کوشنر، مذاکره‌کنندگان ارشد دولت دونالد ترامپ امروز-جمعه-در میامی با نمایندگانی از اوکراین، ناتو و اتحادیه اروپا دیدار و درباره تدوین راهکاری واخد برای صلح و برنامه‌های پساجنگ رایزنی کنند.

جوان آنلاین: یک منبع آگاه آمریکایی گفت گه که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، مذاکره‌کنندکان ارشد آمریکا، امروز-جمعه در میامی با نمایندگان اوکراین دیدار خواهند کرد تا با گفت‌و‌گو درباره ایده‌های جدید برای صلح اوکراین، پیشنهاد واحدی برای حل‌وفصل جنگ در اوکراین تدوین کنند.

به گزارش ایسنا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، پیش‌تر در روز پنجشنبه گفت که این درگیری در یک بن‌بست خطرناک قرار دارد.

این در حالی است که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روز گذشته در واکنش به این اظهارات روبیو و پس از جان باختن ده‌ها شهروند اوکراینی در حملات هوایی دو روز گذشته روسیه، واشنگتن را به عملی در برابر روسیه متهم کرد.

زلنسکی گفت: گفت: «پس حقیقت کجاست، صداقت کجاست؟ بن‌بست کجاست؟ اسم این عدم تمایل است؛ نمی‌توان از یک سو با روس‌ها درباره پروژه‌های اقتصادی آینده مذاکره کرد و از سوی دیگر گفت که ما در نوعی بن‌بست دیپلماتیک قرار داریم.»

خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گزارش داد که مقامات عالی‌رتبه روسیه و آمریکا، از جمله جرد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور آمریکا و فرستاده ویژه این کشور که در مذاکرات با کی‌یف و مسکو مشارکت دارد، گفت‌و‌گو‌هایی درباره آوردن یک سرمایه‌گذار آمریکایی به خطوط لوله نورد استریم انجام داده‌اند-خط لوله‌ای که پیش از تهاجم مسکو به اوکراین، گاز روسیه را به آلمان می‌رساندند.

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، این هفته گفت که قصد دارد به‌زودی در تماسی تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، گفت‌و‌گو کند.

خبرگزاری رویترز گزارش داد: ترامپ که تلاش‌هایش برای حل این درگیری تاکنون موفق نبوده است، در صدد ترتیب دادن گفت‌و‌گو‌های سه‌جانبه میان روسیه، آمریکا و اوکراین بوده است.

منبع آگاه یادشده گفت که ویتکاف و کوشنر یک نشست کاری با اوکراینی‌ها برگزار خواهند کرد تا درباره «ایده‌ها و پیشنهاد‌های جدیدی که مذاکره‌کنندگان آمریکایی در جریان سفر اخیر خود به منطقه، تدوین آنها را با روس‌ها و اوکراینی‌ها آغاز کردند» گفت‌و‌گو کنند.

به گفته این منبع، در این نشست نمایندگانی از شورای امنیت ملی کاخ سفید و وزارت خزانه‌داری آمریکا حضور خواهند داشت. همچنین کیریلو بودانوف، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین، رستم اومروف، رئیس اطلاعات و دیوید آراخامیا، مذاکره‌کننده ارشد اوکراین، نمایندگان کی‌یف خواهند بود.

مذاکره‌کنندگان آمریکایی همچنین مشاوران امنیت ملی انگلیس، فرانسه، آلمان و مقاماتی از ناتو و اتحادیه اروپا را دعوت کرده‌اند.

این منبع آگاه گفت که انتظار می‌رود آنها درباره پیشنهاد‌هایی برای تضمین‌های امنیتی برای اوکراین، یک طرح رونق اقتصادی پسا جنگ و سایر جنبه‌های این درگیری گفت‌و‌گو کنند.

به گفته او، اروپایی‌ها نارضایتی خود را از هزینه‌های بالای انرژی و سایر پیامد‌های مالی عمده این درگیری به آمریکا اعلام کرده‌اند.

این منبع گفت: «اگر جنگ متوقف نشود، زمستان سختی خواهد بود. بنابراین، آمریکا در تلاش است با هدف ایجاد یک پیشنهاد واحد، میان طرف‌ها میانجی‌گری کند.»

رییس‌جمهور اوکراین نیز پیش‌تر این مذاکرات را که برای روز جمعه و شنبه برنامه‌ریزی شده است، تایید کرده و در کی‌یف به خبرنگاران گفت که انتظار دارد شرکای اروپایی کی‌یف نیز به گفت‌و‌گو‌ها با آمریکا بپیوندند. او همچنین گفت که مذاکره‌کنندگان اوکراینی با توجه به حملات تقریبا بی‌وقفه روسیه، مسئله پدافند هوایی را مطرح خواهند کرد که به گفته او، چالش بزرگی برای دفع حملات موشکی روسیه است.

برچسب ها: ویتکاف ، کوشنر ، اوکراین
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