رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با رد ادعای مطرح‌شده در فضای مجازی درباره «واگذاری ۱۱۰ هکتار از خاک ایران به افغانستان»، گفت: برخی جریان‌ها که از توسعه روابط اقتصادی ایران و افغانستان عصبانی هستند، با تحریف اظهارات مسئولان و تیترسازی هدفمند تلاش می‌کنند مردم دو کشور را نسبت به مناسبات رو به گسترش تهران و کابل بدبین کنند؛ در حالی که موضوع، اختصاص زمین برای سرمایه‌گذاری افغانستان در بندر چابهار است و به هیچ عنوان به معنای واگذاری خاک یا حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نیست.

جوان آنلاین: محسن زنگنه رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در واکنش به انتشار اخباری در فضای مجازی درباره واگذاری بیش از ۱۱۰ هکتار از خاک ایران به افغانستان با بیان اینکه؛ همیشه کسانی هستند که نمی‌خواهند رابطه بین ایران و افغانستان توسعه پیدا کند و همیشه شیطنت کرده‌اند و در آینده نیز شیطنت خواهند کرد، گفت: یکی از شیطنت‌های اخیر، مربوط به مصاحبه‌ای بود که بنده با شبکه سحر داشتم و در آن خبر خوبی را به مردم عزیز افغانستان و البته ایران اعلام کردم.

به گزارش ایرنا، نماینده مردمتربت حیدریه و مه ولات در مجلس افزود: موضوع این بود که بر اساس تفاهم انجام‌شده با جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اینکه امروز، به‌ویژه با وجود نبود مسیر دریایی افغانستان از طریق جنوب، بندر چابهار جمهوری اسلامی ایران، برای این کشور و اتصال افغانستان و به‌خصوص کشور‌های آسیای میانه از طریق افغانستان به آب‌های خلیج فارس و دریای آزاد از مسیر دریای عمان اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است، اعلام کردم که بر اساس توافق انجام‌شده مقرر شده است ۱۰ هکتار زمین در بندر چابهار و حدود ۱۰۰ هکتار زمین در منطقه آزاد برای سرمایه‌گذاری کشور افغانستان در منطقه چابهار اختصاص پیدا کند.

وی تصریح کرد: معنای این تفاهم آن است که افغانستان در این محدوده سرمایه‌گذاری کند و هر زیرساخت و امکانی، از جمله بندر خشک یا سایر امکانات مورد نیاز خود را ایجاد کند تا بتوانیم دسترسی این کشور به آب‌های آزاد را تسهیل کنیم. این موضوع هم برای افغانستان مفید است و هم برای جمهوری اسلامی ایران. اساساً سیاست جمهوری اسلامی ایران این است که از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد دعوت کند.

زنگنه با انتقاد از تحریف این موضوع در برخی رسانه‌های معاند اظهار کرد: متأسفانه یکی از صفحات مجازی که در دشمنی با جمهوری اسلامی ایران و ایجاد اخلال در روابط میان دو کشور سابقه طولانی دارد، تیتر زده است که «جمهوری اسلامی ایران ۱۱۰ هکتار از خاک خود را به افغانستان داد» و با صرف هزینه و پول‌پاشی تلاش کرده‌اند این بخش از مصاحبه بنده را جعل و در شبکه‌های مختلف بازنشر کنند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ادامه داد: این فضاسازی دو علت دارد؛ علت نخست این است که مسیر روابط ایران و افغانستان مسیر درستی است و این موضوع آنها را عصبانی کرده است. همچنین سفر ما به افغانستان و اتفاقاتی که در این سفر رقم خورده، اتفاقات مثبتی بوده و همین مسئله دشمنان دو کشور را نگران و عصبانی کرده است.

زنگنه افزود: آنها به دنبال این هستند که مردم ایران را تحریک کنند و این‌گونه القا کنند که «چه نشسته‌اید که ۱۱۰ هکتار از خاک کشور به افغانستان داده شده است»، در حالی که کسانی که اهل فن هستند به خوبی می‌دانند که اصلاً واگذاری خاک و حاکمیت یک کشور به کشور دیگر با یک تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری معنا ندارد.

وی تأکید کرد: ما افتخار می‌کنیم و آمادگی داریم آغوش خود را برای سرمایه‌گذاری کشور افغانستان در سواحل جنوبی، منطقه مکران و چابهار باز کنیم و زمینه حضور سرمایه‌گذاران افغانستانی را فراهم کنیم. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران نیز تلاش خواهد کرد علاوه بر توسعه صادرات و واردات، سرمایه‌گذاری‌های خود را در افغانستان افزایش دهد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به چشم‌انداز روابط اقتصادی ایران و افغانستان گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران و افغانستان درباره پروژه‌های بزرگ و میلیاردی گفت‌و‌گو می‌کنند و به‌رغم دشمنی و تلاش مخالفان برای ایجاد اختلاف میان دو ملت، مناسبات اقتصادی دو کشور در حال ورود به مرحله جدیدی است. امروز با افغانستان درباره ۷۰۰ کیلومتر خط ریلی بین هرات و مزارشریف صحبت کرده‌ایم و توافقات اولیه نیز در این زمینه انجام شده است.

زنگنه ادامه داد: همچنین درباره انتقال نفت ایران از طریق خط لوله با افغانستان گفت‌و‌گو کرده‌ایم و امیدواریم در سال‌های آینده شاهد تأسیس پالایشگاه‌های بزرگ نفتی در منطقه غرب افغانستان باشیم.

وی همچنین از گفت‌و‌گو درباره ایجاد شهرک صنعتی مشترک و توسعه همکاری‌ها در حوزه کشاورزی با افغانستان خبر داد و اظهار کرد: امیدواریم به‌رغم دشمنی دشمنان دو کشور، بتوانیم روزبه‌روز پیوند‌های اقتصادی ایران و افغانستان را گسترش دهیم.