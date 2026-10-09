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تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۵
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اسناد و آثار جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه به موزه تبدیل می‌شود

2 معاون هماهنگ‌کننده و امور مجلس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، از برنامه بنیاد حفظ آثار برای تبدیل اسناد جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه به مجموعه‌ای موزه‌ای خبر داد.

جوان آنلاین: سردار حبیب‌الله جان‌نثاری در گفت‌و‌گو با خبرنگار با اشاره به مأموریت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در زمینه ثبت، حفظ و انتقال اسناد و روایت‌های جنگ، اظهار کرد: مأموریت اصلی بنیاد در اساسنامه نیز بر «حفظ و نشر» ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت تصریح شده است و این بنیاد باید هم آثار را حفظ و هم روایت آنها را منتشر کند.

وی افزود: جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه نیز بخشی از تاریخ دفاع و مقاومت کشور هستند و بر همین اساس، سازمان اسناد بنیاد در حال جمع‌آوری و ساماندهی اسناد و مدارک مرتبط با این دو جنگ است.

جان‌نثاری با بیان اینکه اسناد مربوط به این دو جنگ به‌صورت به‌روز از دستگاه‌های مختلف کشوری و لشکری جمع‌آوری شده است، گفت: در این زمینه همه دستگاه‌ها و سازمان‌های کشوری و لشکری همکاری بسیار خوبی با بنیاد داشته‌اند و مستندات مربوط به این وقایع در حال گردآوری و ثبت است.

دو مأموریت مهم بنیاد؛ جلوگیری از تحریف و انتقال روایت به نسل‌های آینده

معاون هماهنگ‌کننده و امور مجلس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت ادامه داد: امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب بر حفظ و انتقال این میراث تأکید داشته‌اند و بنیاد دو مأموریت مهم را دنبال می‌کند؛ نخست اینکه وقایع و روایت‌های دفاع مقدس و مقاومت دچار تحریف نشود و دوم اینکه این میراث به نسل‌های آینده منتقل شود.

وی با اشاره به تجربه جمع‌آوری اسناد دفاع مقدس هشت‌ساله اظهار کرد: اگر در دفاع مقدس هشت‌ساله در جمع‌آوری برخی اسناد با تأخیر مواجه شدیم، امروز تلاش کرده‌ایم این کار درباره جنگ‌های اخیر به‌روز انجام شود و اسناد دستگاه‌های مختلف را بدون تأخیر جمع‌آوری کنیم.

جان‌نثاری درباره تبدیل این اسناد به موزه نیز گفت: همان‌طور که موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، مستندات و آثار مربوط به دفاع مقدس هشت‌ساله را در خود جای داده است، برای اسناد و آثار جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه نیز برنامه داریم تا در یک مرکز مشخص گردآوری و به شکلی مناسب به نسل‌های آینده ارائه شود.

وی با بیان اینکه محل و مرکزیت این مجموعه در حال برنامه‌ریزی است، افزود: بنیاد در همه استان‌ها ادارات کل حفظ آثار دارد و مرکزیت این اقدامات نیز در تهران دنبال خواهد شد.

جان‌نثاری تأکید کرد: هدف این است که اسناد، آثار و روایت‌های این دو جنگ به‌موقع ثبت و حفظ شوند تا در آینده امکان استفاده پژوهشگران، نسل‌های جدید و عموم مردم از این میراث تاریخی فراهم باشد.

برچسب ها: سردار حبیب‌الله جان‌نثاری ، جنگ 12 روزه ، دفاع مقدس
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