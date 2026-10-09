سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

جانشین فرمانده کل سپاه از آمادگی نیرو‌های سپاه و ارتش برای دفاع از تنگه هرمز و جزایر جنوب کشور خبر داد.

جوان آنلاین: جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر آمادگی رزمی نیرو‌های مسلح در جنوب کشور گفت: رزمندگان سپاه و ارتش برای دفاع از تنگه هرمز و صیانت از منافع و حقوق ملت ایران در این منطقه راهبردی آمادگی کامل دارند.

سرلشکر ایزدی شامگاه پنجشنبه در جریان بازدید از رزمندگان قرارگاه مدینه منوره نیروی زمینی سپاه در سواحل و جزایر جنوب کشور، اظهار کرد: نیرو‌های نیروی زمینی، نیروی دریایی و نیروی هوافضای سپاه در مناطق جزایر و شمال تنگه هرمز حضور دارند و برای دفاع از این منطقه راهبردی آماده‌اند.

وی با اشاره به توانمندی‌های رزمی نیرو‌های مستقر در منطقه افزود: برخورداری از طرح‌های عملیاتی، تاکتیک‌ها و تکنیک‌های پیشرفته و آمادگی در حوزه مهندسی رزمی، آرایش نیرو‌ها و تجهیزات، از ظرفیت‌های دفاعی این یگان‌هاست.

جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر همکاری نیرو‌های مسلح تصریح کرد: رزمندگان سپاه در کنار نیرو‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، وظیفه حراست و دفاع از تنگه هرمز را بر عهده دارند.

ایزدی با اشاره به سابقه مجاهدت رزمندگان در دوران دفاع مقدس گفت: نیرو‌های مستقر در این منطقه با تداوم همان مسیر، برای صیانت از منافع و حقوق ملت ایران تلاش می‌کنند.

وی همچنین با بیان اینکه تنگه هرمز تحت کنترل نیرو‌های ایرانی قرار دارد، اظهار امیدواری کرد آمادگی‌های رزمی در جزایر و آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز تقویت شود.