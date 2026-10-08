کد خبر: 1383484
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تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۰
سیاست » اخبار کلی
رهبر جنبش انصارالله یمن:‌

آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایتکارترین دشمنان معاصر هستند

2 سید عبدالملک بدرالدین الحوثی گفت که رژیم صهیونیستی، آمریکا و دیگر حامیان این رژیم، از برجسته‌ترین مصادیق دشمنان سرکش، جنایتکار، ستمکار و طغیانگر در دوران معاصر هستند.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنرانی به مناسبت دهمین سالگرد کشتار بزرگ موسوم به «جنایت سالن» که یک مراسم عزا در صنعا هدف حمله هوایی ارتش سعودی قرار گرفت و ده‌ها شهید و زخمی برجای گذاشت، به بررسی تازه‌ترین تحولات یمن و منطقه پرداخت.

سید عبدالملک بدرالدین الحوثی در این سخنرانی گفت: دشمنان، بر سرکشی، جنایت، ظلم و طغیان خود می‌افزایند و در عصر ما، دشمن صهیونیستی، آمریکا و دیگر حامیان این رژیم، از برجسته‌ترین مصادیق این جنایت هستند. همچنین متجاوزان سعودی از برجسته‌ترین مصادیق سرسخت‌ترین دشمنان در عصر حاضر و در عرصه عربی و اسلامی ما هستند.

وی افزود: نظام سعودی خود را حامل پرچم اسلام معرفی می‌کند و عبارت توحید را بر پرچم ملی خود قرار داده است، در حالی که شمشیر این پرچم تنها در برابر ملت ما از غلاف بیرون کشیده شده است. شمشیر موجود در پرچم عربستان سعودی هرگز در برابر دشمنان ملت به حرکت درنیامده و حتی یک بار نیز در برابر آنها موضع نگرفته است. چه زمانی متجاوزان سعودی حتی یک موضع نظامی در برابر آمریکا و اسرائیل گرفته‌اند؟

برچسب ها: عبدالملک الحوثی ، آمریکا ، رژیم صهیونیستی
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