یورش اشغالگران صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری

نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست امروز پنجشنبه به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند.

جوان آنلاین: نظامیان رژیم صهیونیستی به شهر نابلس و شهرک بیت فوریک در شرق آن یورش بردند.

از سوی دیگر نظامیان صهیونیست با یورش به وادی عبوین در شمال رام الله، در جنایتی علیه معیشت فلسطینیان این منطقه، آنها را از باغات زیتون که در حال چیدن دسترنج خود بودند، بیرون کردند.

آزار و اذیت شهروندان فلسطینی ساکن کرانه باختری از سوی شهرک نشینان صهیونیست هر روز بیشتر از قبل می‌شود، به ویژه در موسم چیدن زیتون، این حملات گسترش یافته است.

شهرک نشینان صهیونیست با یورش به روستای اماتین در شرق قلقیلیه به فلسطینیانی که در باغات زیتون مشغول چیدن محصول خود بودند، وحشیانه حمله کردند.

شهرک السموع در جنوب الخلیل هم هدف حمله شهرک نشینان صهیونیست قرار گرفت.

شهرک نشینان صهیونیست همچنین به کشاورزان فلسطینی درمنطقه‌ای بین شهرک‌های قراوه حسان و دیراستیا درغرب سلفیت حمله ور شدند.