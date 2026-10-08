کد خبر: 1383476
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تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۹
بين‌الملل » اخبار كلی

شکایت «جوزف عون» از عهدشکنی رژیم صهیونیستی نزد سناتور آمریکایی!

3 رئیس‌جمهور لبنان که به هشدار‌های مقاومت بی‌توجهی می‌کند و بر تداوم مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی اصرار دارد، نزد سناتور آمریکایی از تل‌آویو به علت نقض توافق گلایه کرد.

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، رئیس جمهور لبنان گفت: اسرائیل به اقدامات خود در روستا‌ها و شهرک‌های جنوبی لبنان که از آنها عقب‌نشینی نکرده است، ادامه می‌دهد و این اقدام با مفاد «توافقنامه چارچوب» امضا شده بین بیروت و تل آویو با میانجیگری آمریکا، مغایرت دارد.

به گزارش مهر، «جوزف عون» در دیدار با «جیمز لنکفورد» سناتور آمریکایی افزود: لبنان به همه شیوه‌ها برای توقف تخریب خانه‌ها و تأسیسات در شهرک‌ها و روستا‌های اشغال شده و تکمیل روند بازگرداندن اسرا تلاش می‌کند.

وی همچنین تصریح کرد: ارتش، مأموریت‌های خود را در جنوب، مانند دیگر مناطق لبنان، انجام می‌دهد و برای تقویت توانایی خود در اجرای این مأموریت‌ها، به حمایت از طریق تأمین تجهیزات نیاز دارد.

این اظهارات رئیس جمهور لبنان و شکایت از نقض عهد و پیمان‌شکنی رژیم صهیونیستی نزد سناتور آمریکایی در حالی است که دبیرکل حزب الله و مقلومت لبنان بار‌ها تأکید کرده است که مذاکرات مستقیم بیروت با تل آویو هیچ نتیجه‌ای ندارد و تنها از طریق توافق داخلی و مقاومت می‌توان اشغالگرن را از خاک لبنان بیرون راند.

برچسب ها: جوزف عون ، رژیم صهیونیستی ، جنوب لبنان
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