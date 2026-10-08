رایزنی ایران و افغانستان برای افزایش ظرفیت ترانزیت در مرز میلک

مقامات ایران و افغانستان درباره ۲۴ ساعته شدن مرز میلک و افزایش ظرفیت پذیرش خودرو‌های ترانزیتی رایزنی کردند.

جوان آنلاین: نشست مشترک کمیته اقتصادی «نیمروز» و مقام‌های استان سیستان و بلوچستان با هدف بررسی شبانه روزی شدن فعالیت مرز میلک در این گذرگاه برگزار شد.

به گزارش تسنیم، در این نشست، «سیف‌الله محمدی» رئیس دفتر والی نیمروز، بر آمادگی کامل گمرک این ولایت برای پذیرش و رسیدگی به خودرو‌های ترانزیتی تأکید کرد.

وی گفت که در گمرک نیمروز هیچ‌گونه مانعی برای انتقال کالا و خودرو‌های ترانزیتی وجود ندارد و به هر تعداد خودرویی که وارد شود، رسیدگی خواهد شد. در مقابل، مقامات ایرانی وعده دادند اقدامات لازم برای شبانه روزی شدن فعالیت مرز میلک را تا یک ماه آینده انجام دهند.

مرز میلک در استان سیستان و بلوچستان و در امتداد مرز نیمروز افغانستان قرار دارد و یکی از گذرگاه‌های مهم انتقال کالا و رفت‌وآمد خودرو‌های ترانزیتی میان دو کشور به شمار می‌رود.

مقامات دو طرف می‌گویند شبانه روزی شدن فعالیت این گذرگاه می‌تواند روند انتقال کالا و رفت‌وآمد خودرو‌های ترانزیتی را تسهیل کرده و ظرفیت جابه‌جایی کالا در این مسیر را افزایش دهد.