شهباز شریف در دیدار با گوترش: برای صلح افغانستان اقدام عملی کنید

شهباز شریف در دیدار با گوترش خواستار اقدامات عملی علیه گروه‌های «تروریستی» فعال از خاک افغانستان شد و بر نقش دیپلماسی در برقراری صلح و کاهش تنش‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

جوان آنلاین: شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در دیدار با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار برقراری صلح در افغانستان و انجام اقدامات عملی علیه گروه‌های «تروریستی» شد که به گفته او از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند.

شهباز شریف امروز پنج‌شنبه در پیامی درباره دیدار خود با گوترش اعلام کرد که طرفین پیرامون تلاش‌های میانجی‌گرانه پاکستان، اصلاحات در سازمان ملل و حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای گفت‌و‌گو کرده‌اند.

وی افزود که اسلام‌آباد گفت‌و‌گو و دیپلماسی را تنها راه حل اختلافات و جلوگیری از تشدید تنش‌ها می‌داند.

اظهارات شهباز شریف در حالی مطرح می‌شود که مقامات طالبان بار‌ها حضور گروه‌های «تروریستی» در خاک افغانستان را تکذیب کرده و اظهار داشته‌اند که اجازه نخواهند داد از قلمرو افغانستان علیه کشور‌های همسایه استفاده شود.