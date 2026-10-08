جوان آنلاین: نشریه فایننشال‌تایمز در گزارشی به افزایش شدید هزینه و خطر انتقال نفت از تنگه هرمز پرداخته است؛ به‌گونه‌ای که صاحبان نفتکش‌ها برای عبور کشتی‌ها از این آبراه ناچار به پرداخت دستمزد‌های نجومی، کرایه‌های بی‌سابقه و حق بیمه‌های سنگین شده‌اند.

به گزارش تسنیم، برخی محور‌های مهم این گزارش به این شرح است:

پرداخت ۱۰۰ هزار دلار برای عبور از هرمز

ناخدای نفتکش‌ها که در شرایط عادی حدود ۱۵ هزار دلار در ماه دستمزد می‌گیرند، اکنون برای فعالیت در مسیر هرمز دستمزدی معادل ۱۰۰ هزار دلار در ماه دریافت می‌کنند و برای هر بار عبور نیز تا ۵۰ هزار دلار پاداش می‌گیرند. دریانوردان عادی نیز که ممکن است ماهانه تنها ۱۵۰۰ دلار درآمد داشته باشند، هنگام عبور از هرمز چهار تا شش برابر دستمزد معمول خود دریافت می‌کنند.

کرایه حمل نفت به روزی ۱.۳ میلیون دلار رسید

هزینه عبور فقط به دستمزد خدمه محدود نیست. کرایه حمل محموله‌های نفتی از مسیر هرمز به رکورد حدود ۱.۳ میلیون دلار در روز رسیده است؛ در حالی که این رقم در سال گذشته حدود ۲۰ تا ۵۰ هزار دلار در روز بود. یعنی هزینه حمل یک نفتکش در این مسیر چندین برابر شده است.

تنها تعداد محدودی از نفتکش‌ها حاضر به ورود به هرمز هستند

با افزایش خطر حملات، تنها تعداد محدودی از کشتی‌ها حاضرند وارد خلیج فارس شوند. نفتکش‌ها وارد تنگه می‌شوند، محموله خود را بارگیری می‌کنند و سپس از هرمز خارج می‌شوند تا نفت را در نزدیکی فجیره به نفتکش‌های دیگری تحویل دهند. این شیوه «رفت‌وبرگشت» عملاً یک مرحله اضافی و پرهزینه به زنجیره انتقال نفت اضافه کرده است.

هزینه بیمه جنگی یک نفتکش می‌تواند به ۲۰ میلیون دلار برسد

صاحبان نفتکش‌ها علاوه بر دستمزد‌های سنگین خدمه و کرایه حمل، باید حق بیمه خطر جنگ پرداخت کنند. این بیمه بین ۶ تا ۱۰ درصد ارزش بدنه کشتی است و برای یک نفتکش بزرگ می‌تواند به ۲۰ میلیون دلار برای یک سفر به خلیج فارس برسد.

حتی سوخت خود نفتکش‌ها نیز گران‌تر شده است

هزینه عملیات با افزایش قیمت سوخت نفتکش‌ها بیشتر شده است. قیمت نفت کوره مورد استفاده نفتکش‌های بزرگ در بندر فجیره، نزدیک‌ترین بندر سوخت‌رسانی به خلیج فارس، به ۶۸۶ دلار برای هر تن رسیده که ۶۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. این افزایش مستقیماً هزینه سفر نفتکش‌ها را بالا برده است.

تردد نفتکش‌ها از هرمز به‌شدت کاهش یافته است

پیش از جنگ، روزانه حدود ۱۳۵ کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کردند و حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی مایع را جابه‌جا می‌کردند. اما پس از افزایش حملات، تعداد کشتی‌های عبوری در چهارم اکتبر به ۱۳ فروند رسید.

جمع‌بندی

گزارش فایننشال‌تایمز نشان می‌دهد که جنگ، عبور نفت از تنگه هرمز را از یک مسیر عادی و پرتردد کشتیرانی به مسیری پرخطر و بسیار پرهزینه تبدیل کرده است. پرداخت ماهانه تا ۱۰۰ هزار دلار به ناخداها، پاداش ۵۰ هزار دلاری برای هر سفر، افزایش کرایه حمل تا روزانه ۱.۳ میلیون دلار، حق بیمه جنگی تا ۲۰ میلیون دلار و افزایش هزینه سوخت، مجموعه‌ای از هزینه‌های جدید را به انتقال نفت از این آبراه تحمیل کرده است.