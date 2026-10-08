درحالیکه ایران در مورد عبور شناور‌ها از مسیر‌های غیرقانونی در تنگه هرمز هشدار داده است، رویترز با استناد به داده‌های کشتیرانی گزارش داد که تعداد کشتی‌های عبوری از این آبراه به پایین‌ترین سطح در بیش از دو ماه گذشته رسیده است.

جوان آنلاین: رویترز امروز پنجشنبه با استناد به داده‌های کشتیرانی عنوان کرد که تعداد شناور‌های عبوری از تنگه هرمز به کمترین میزان خود در بیش از دو ماه اخیر رسیده است. رویترز این کاهش عبور کشتی‌ها را مرتبط با هشدار‌های ایران طی هفته گذشته در مورد عبور از مسیر‌های غیرقانونی دانست که در نهایت شناور‌ها در صورت عدم توجه به آن هدف قرار خواهند گرفت.

به گزارش ایرنا، این رسانه نوشت که هدف قرار گرفتن کشتی‌ها به بالاترین میزان از زمان آغاز درگیری‌های آمریکا و اسرائیل با ایران رسید.

بر اساس داده‌های شرکت تحلیل‌گر «کپلر» (Kpler)، روز سه‌شنبه هفت کشتی حامل کالا از این تنگه عبور کردند که پایین‌ترین رقم از ۲۳ ژوئیه (۱۶ تیر) محسوب می‌شود.

امانوئل بلوسترینو و یویی توریکاتا، تحلیلگران کپلر، در یادداشتی نوشتند: حجم نفت خامی که از تنگه عبور می‌کند، نسبت به اوج ثبت‌شده در شرایط جنگی در هفته پیش از آن، ۲۷ درصد کاهش یافته است.

به گفته آنها، بخش عمده این کاهش مربوط به عملیات انتقال کشتی‌به‌کشتی در دریای عمان بوده است که محموله‌ها میان نفتکش‌ها جابه‌جا می‌شوند.

داده‌ها نشان می‌دهد که تعداد شناور‌های عبوری از تنگه در روز چهارشنبه اندکی افزایش یافت و به ۱۰ فروند رسید، اما همچنان فاصله زیادی با آمار روزانه بیش از ۲۰ کشتی در روز‌های یکشنبه و دوشنبه داشت.

این آمار شامل کشتی‌هایی نمی‌شود که برای جلوگیری از شناسایی شدن، فرستنده‌های «سیستم شناسایی خودکار» (AIS) خود را خاموش کرده‌اند.

سردار محمدرضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز چهارشنبه به العالم گفت که تنگه هرمز بسته است، اما برخی با شناور‌های کوچک اقدام به قاچاق نفت و انتقال آن به نفتکش‌ها می‌کنند.

سردار نقدی در ادامه خاطرنشان کرد: به زودی، تعداد کمی از مسیر‌هایی که افراد متخلف از طریق انفجار و تخریب برخی از مسیر‌های صخره‌ای موجود در تنگه هرمز ایجاد کرده‌اند، مسدود خواهند شد.