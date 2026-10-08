اعلام بسیج عمومی و خیزش قبایل یمن علیه آل سعود و مزدورانش

جوان آنلاین: شیوخ و قبایل مناطق مختلف یمن برای مبارزه با رژیم متجاوز سعودی و دفاع از کشورشان اعلام آمادگی کردند.

به گزارش تسنیم، شیوخ و قبایل همدان بن زید در صعده در تجمعی ضمن حمایت کامل خود از نیرو‌های مسلح یمن به رژیم سعودی درباره پیامد‌های ادامه تجاوزگری و نیز محاصره یمن هشدار دادند.

بر اساس گزارش المسیره، شیوخ و قبایل همدان بن زید گفتند: به رژیم سعودی که دشمن یمن است، درباره ادامه محاصره و تجاوزگری علیه ملت ما هشدار می‌دهیم و اگر به دنبال جلوگیری از خسارت و امنیت تاسیسات حیاتی و راهبردی خود است به این تجاوزگری و محاصره پایان دهد.

شیوخ و قبایل استان صعده با تاکید بر آمادگی خود برای مبارزه با دشمن از نقش مردم استان تعز و همکاری آنها در بیرون راندن مزدوران رژیم سعودی تقدیر کردند.

آنها اعلام کردند: استفاده رژیم سعودی از کارت مقدسات اسلامی علیه مردم مومن یمن، یک ایده صهیونیستی و هدف از آن آسیب رساندن به امت اسلامی در راستای منافع رژیم صهیونیستی است.

استان مأرب هم شاهد تجمع قبایل مسلح در حمایت از نیرو‌های مسلح یمن و آمادگی و بسیج کامل برای مقابله با رژیم سعودی و متجاوزانش بود.

قبایل این استان ضمن اعلام آماده باش و بسیج عمومی برای مقابله با دشمن تاکید کردند که پشت سر رهبر خردمند و ارتش مجاهد برای تثبیت معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش ایستاده‌اند.

قبایل این استان تاکید کردند که همگی در یک صف واحد در کنار نیرو‌های مسلح یمن قرار می‌گیرند و بار دیگر از کسانی که فریب خورده‌اند می‌خواهند به صف وطن بازگشته و از عفو ریاست جمهوری استفاده کنند.