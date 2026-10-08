کد خبر: 1383444
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تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۵
بين‌الملل » اخبار كلی

تلاش تل‌آویو برای اخراج دیپلمات‌های انگلیسی؛ تنها ۷ دیپلمات می‌مانند

تلاش تل‌آویو برای اخراج دیپلمات‌های انگلیسی؛ تنها ۷ دیپلمات می‌مانند وزیر خارجه رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه مدعی پایان دوره ماموریت کنسولگری انگلیس در قدس اشغالی شد و گفت که سرکنسول و ۱۹ دیپلمات انگلیسی اراضی اشغالی را ترک خواهند کرد و لندن اجازه خواهد داشت تنها یک تیم محدود متشکل از ۷ دیپلمات را در آنجا نگه دارد.

جوان آنلاین: گدعون ساعر، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی امروز در بیانیه‌ای در پلتفرم «ایکس» مدعی شد، کنسولگری بریتانیا در قدس امروز به کار خود پایان داد و بر این اساس سرکنسول و ۲۰ دیپلمات (از جمله سرکنسول) اراضی اشغالی فلسطین را ترک می‌کنند.

به گزارش ایسنا، به گزارش خبرگزاری ریا نووستی، ساعر در ادامه اعلام کرد، توافقاتی حاصل شده که به دولت انگلیس اجازه می‌دهد یک «تیم کاری» متشکل از تنها ۷ دیپلمات را در داخل ساختمان کنسولگری (چون ملک انگلیس است) اداره کند، مشروط بر اینکه دامنه فعالیت آنها «بسیار محدود» باشد.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در ادامه بیانیه خود آورد، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی چهار مرحله اعلام شده در سپتامبر گذشته شامل تعطیلی کنسولگری و خروج کارکنان آن، بیرون کردن نمایندگان بریتانیا از مرکز کمک‌های بین‌المللی برای غزه در «کریات گات»، توقف فعالیت‌های بریتانیا برای آموزش نیرو‌های تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری و جلوگیری از ورود ۱۲ مقام و شخصیت انگلیسی را که تل‌آویو آنها را به دست داشتن در فعالیت‌های «خصومت‌آمیز علیه اسرائیل و اقدامات یهودستیزانه یا انکار موجودیت اسرائیل» متهم می‌کند، تکمیل کرده است.

او با اشاره به توافق برای تداوم گفت‌و‌گو‌ها میان ۲ طرف جهت طرح مسائل مهم مشترک، از دولت انگلیس انتقاد کرد و گفت: با وجود استحکام روابط که در همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی نمود یافته و به تازگی «اسرائیل» اطلاعات مهمی در مورد پایگاه فیرفورد متعلق به نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا را در اختیار لندن قرار داده است، اما در سال‌های اخیر هیچ گفتگوی واقعی با این دولت انجام نشده است.

ساعر افزود: آخرین اقدامات بریتانیا می‌توان به اعمال تحریم‌های گسترده علیه شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری، اعمال تحریم‌های جدیدی در ارتباط با تمدید تعلیق مجوز‌های صادرات اسلحه به اسرائیل و همچنین لفاظی‌های خصمانه و طرح اتهامات دروغین علیه تل‌آویو از جمله اتهامات پاکسازی قومی اشاره کرد.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در ادامه نیز دولت لندن را از زمان به قدرت رسیدن در ژوئیه ۲۰۲۴ به انجام مجموعه‌ای از اقدامات یکجانبه علیه این رژیم از جمله به رسمیت شناختن کشور فلسطین در سپتامبر ۲۰۲۵، تمدید بودجه آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (آنروا)، تعلیق مجوز‌های صادرات اسلحه به اراضی اشغالی، اعمال تحریم علیه وزرا، افراد و نهاد‌های این رژیم، تعلیق مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد و محدود کردن مشارکت رسمی تل‌آویو در یک نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات امنیتی و دفاعی در بریتانیا، متهم کرد.

او همچنین به تعلیق گفتگوی نظامی و همکاری امنیتی، ممانعت از حضور افسران ارتش رژیم صهیونیستی در دوره‌های آموزشی پیشرفته در کالج سلطنتی مطالعات دفاعی اشاره کرد و این اقدامات را «نشانه‌ای از حملات مکرر، مغرضانه و یکجانبه علیه اسرائیل در عرصه بین‌المللی» دانست.

ساعر در پایان نیز مدعی شد که «اسرائیل به دنبال روابط خوب با همه کشور‌های جهان است، اما هر کشوری که علیه آن اقدام کند، بهای سنگینی خواهد پرداخت چراکه دوران مهار اسرائیل، چه در سطح امنیتی و چه در سطح سیاسی، به پایان رسیده است.»

با پایان یافتن مهلت تعیین‌شده از سوی رژیم صهیونیستی برای تعطیلی کنسولگری انگلیس در قدس اشغالی، کارکنان این کنسولگری در بحبوحه وخامت روابط میان لندن و تل‌آویو، شبانه تابلو‌ها و پلاکارد‌ها از جمله تابلویی با عبارت «کنسولگری عمومی بریتانیا» و تابلوی دیگری را که نشان‌دهنده بخش کنسولی بود، از ساختمان جمع کردند، اما پرچم را از ساختمان برنداشتند.

رژیم صهیونیستی ماه گذشته در واکنش به اعلام تحریم‌هایی از سوی لندن علیه شهرک‌های اشغالی در کرانه باختری از جمله تحریم تجاری کالا‌های تولید شده در این شهرک‌ها، به لندن دستور داد تا ظرف ۳۰ روز کنسولگری خود را تعطیل و دیپلمات‌های خود را از قدس خارج کند.

سازمان ملل و اکثر کشور‌های جهان شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی در مناطق فلسطینی را طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی می‌دانند، موضعی که تل‌آویو آن را رد می‌کند.

با وجود تلاش‌های انگلیس برای باز نگه داشتن کنسولگری از جمله اعزام مشاور امنیت ملی خود به اراضی اشغالی در هفته گذشته برای مذاکره، کابینه رژیم صهیونیستی به تصمیم خود برای بستن آن اصرار دارد. با پایان مهلت رژیم صهیونیستی برای تعطیلی کنسولگری انگلیس در قدس شرقی، لندن تابلو‌های این نهاد را پایین آورد، اما تعطیلی آن را نپذیرفت و فعالیتش را با عنوان «هیئت نمایندگی بریتانیا» ادامه داد؛ میلیبند نیز بر اشغالی بودن قدس شرقی تأکید کرد.

حضور دیپلماتیک انگلیس در قدس اشغالی به حدود ۲۰۰ سال پیش و قبل از تأسیس رژیم جعلی صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ برمی‌گردد. این تعطیلی شامل حال سفارت انگلیس در اراضی اشغالی که روابط دیپلماتیک میان لندن و تل‌آویو را مدیریت می‌کند، تأثیری ندارد.

ساختمان کنسولگری انگلیس در محله شیخ جراح در قدس اشغالی واقع است و علاوه بر ارائه خدمات کنسولی به فلسطینیان، مدیریت روابط انگلیس با فلسطینیان در قدس، کرانه باختری و نوار غزه را بر عهده دارد. به گفته برخی منابع، تصمیم برای تعطیلی کنسولگری انگلیس، حدود ۳۰ دیپلمات این کشور و اعضای خانواده آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

برچسب ها: تل آویو ، دیپلمات های انگلیسی ، رژیم صهیونیستی
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