کد خبر: 1383443
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تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۲
اقتصاد » اخبار کلی

تاکید وزیر ارتباطات بر حذف دلالی با توسعه مسیر‌های ارتباطی روستایی

3 وزیر ارتباطات با تاکید بر نقش توسعه مسیر‌های ارتباطی روستایی و عشایری در رونق اقتصادی این مناطق، گفت: باید با فراهم کردن امکان عرضه مستقیم محصولات روستاییان به مصرف‌کنندگان، پدیده دلالی را کاهش داد و اقتصاد روستا را از حاشیه به متن آورد.

جوان آنلاین: ستار هاشمی در مراسم افتتاح ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری ایران با اشاره به اینکه باور و یقین دارم که عشایر و روستائیان دلاور ما نیازی به امتیاز ویژه ندارند عنوان کرد که این مردم عزیر صرفاً نیاز به شرایط مساوی مبتنی بر عدالت دارند که وظیفه ما دولتمردان است این شرایط را فراهم کنیم.

وی اتصال روستائیان به اینترنت را یکی از اولویت‌های وزارت ارتباطات دانست و تصریح کرد: امروز ۸۲ درصد از روستا‌های بالای ۲۰ خانوار کشورمان به اینترنت پرسرعت متصل هستند و این مهم در راستای تحقق عدالت ارتباطی در دولت چهاردهم صورت گرفته است.

هاشمی با اشاره به سرمایه‌گذاری ۱۸ هزار میلیارد تومانی برای توسعه ارتباط روستایی و عشایری در دولت، گفت: دولت همچنین برهوشمندسازی مدارس شبانه‌روزی متمرکز بوده است، نگاه ما بر این است که خدمات پستی ما، با تمرکز بر واژه‌های روستایی و دفاتر روستایی، توسعه پیدا کند و امروز دفاتر پستی ما ۴۳ درصد از پوشش خدماتشان با محوریت روستا‌ها شکل داده‌اند.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: به دنبال این هستیم که با توسعه مسیر‌های ارتباطی روستائیان و عشایر، پدیده شوم دلالی را از میان برداریم تا این عزیزان محصولات خود را به صورت مستقیم به دست مصرف‌کننده نهایی برسانند. باید دست به دست هم دهیم و کاری کنیم که اقتصاد روستا را از حاشیه به متن بیاوریم و به هر میزانی که در این مسیر موفق باشیم، آنگاه است که می‌توانیم بگوییم که اقتصاد روستا پایدار و مردم ما در روستا‌ها ماندگار می‌شوند.

برچسب ها: وزیر ارتباطات ، حذف دلالی ، اقتصاد روستایی
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