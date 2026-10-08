جوان آنلاین: احمد جان بلال ضمن خوشامدگویی به وزیر نیرو و هیئت همراه ایران، عنوان کرد: دشمنان اسلام و در راس آنها شوروی سابق و آمریکا در چندین دهه تلاش کردند با اقدامات جهاد گونه مجاهدان افغانستان مقابله کنند و کشورمان را اشغال و سال‌ها جنایت کردند، اما آنها را ناکام گذاشتیم و مفتضح کردیم.

به گزارش مهر، وی گفت: آمریکا همچنان به دنبال حضور در منطقه است و ما و شما اجازه دخالت به آنها نمی‌دهیم.

احمد جان بلال، به اشتراکات ایران و افغانستان در مقابله با ظلم اشاره کرد و گفت: تهاجمات چندین ماهه آمریکا در ایران هیچ توجیهی ندارد و بار‌ها اعلام کرده‌ایم و مجدد می‌گوییم که شانه به شانه در کنار شما هستیم و مسلمانان در برابر ظلم متجاوزان باید ید واحد باشند.

وزیر نیروی کشورمان هم با تشکر از مهمان نوازی مسئولان افغانستان بیان کرد: به من ماموریت داده شده است که در این سفر تا حد امکان روابط دو کشور را ارتقا دهم.

عباس علی‌آبادی افزود: به پیشتازی مردم افغانستان در مبارزه با امپریالیسم کاملا معتقدیم و خود را در کنار مردم افغانستان می‌بینیم و باید در کنار هم کار کنیم.

به گزارش وزارت نیرو، وی گفت: در موضوع برق به مشکلات شما واقفیم و آماده حل مشکلات شما از طریق اعزام کارشناس و هیئت‌ها هستیم.

بر اساس این گزارش، ۴۴ شرکت، زیر نظر سازمان شرکت‌های دولتی افغانستان فعالیت می‌کنند که در این نشست تعدادی از روسای این شرکت‌ها از عملکرد و نیاز‌های خود در بحث آب و انرژی گفتند.