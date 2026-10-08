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تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۰
بين‌الملل » اخبار كلی

حضور نیرو‌های اریتره در خاک اتیوپی و تشدید تنش‌های منطقه‌ای

3 برخی منابع خبری از حضور نیرو‌های نظامی اریتره در شمال اتیوپی خبر داده‌اند و همزمان یک مقام اریتره، دولت اتیوپی را به انتشار روایت‌های دروغین برای توجیه «جنگ تجاوزکارانه» متهم کرد.

جوان آنلاین: یک هفته پس از قطع رابطه اتیوپی و اریتره، خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی ادعا کرده که روز چهارشنبه ۱۵ مهر ماه «ده‌ها» سرباز اریتره‌ای سوار بر دو خودروی نفربر نظامی در شهر «ادیگرات» در شمال اتیوپی مشاهده شده‌اند. این شهر در فاصله ۲۵ کیلومتری جنوب مرز اتیوپی با اریتره واقع است.

«گبریگضیابر بی‌ینی» (Gebreigziabher Beyene) فرمانده «نیروی صلح تیگرای» - شبه‌نظامیان متحد دولت اتیوپی - گفت: ارتش اتیوپی با تجهیزات سنگین نظامی وارد منطقه تیگرای (در شمال اتیوپی) شده است.

وی با اعلام اینکه «نیرو‌های ارتیره با پهپاد هدف قرار می‌گیرند»، افزود: اریتره عامدانه نیرو‌های خود را وارد خاک اتیوپی کرده تا نبرد‌ها در منطقه تیگرای روی بدهند و به خاک ارتیره کشیده نشوند.

در صورت تائید ورود نظامیان اریتره به خاک اتیوپی، این اولین باری است که سربازان اریتره از زمان آغاز درگیری بین ارتش اتیوپی با شبه‌نظامیان «جبهه آزادیبخش خلق تیگرای» در ۲۳ سپتامبر (چهارشنبه اول مهر) در خاک اتیوپی مشاهده شده‌اند.

دولت اتیوپی، کشور‌های اریتره، سودان و مصر را به حمایت از ائتلاف مخالفان دولت و شورشیان متهم کرده؛ اتهامی که همه کشور‌های یاد شده آن را رد کرده‌اند.

نیرو‌های اتیوپی روز دوشنبه ۱۳ مهر شهر «مکیله» مرکز ایالت تیگرای را تصرف کردند. چند روز پیش از آن جبهه آزادیبخش خلق تیگرای تائید کرده بود که از این شهر عقب‌نشینی کرده و دولت منطقه‌ای را «بطور موقت» به مکان دیگری منتقل کرده است.

در همین حال، «آبی احمد» نخست وزیر اتیوپی در مراسم ادای سوگند دوره جدید پنج ساله نخست وزیری تاکید کرد که کشور محصور در خشکی اتیوپی باید به دریای سرخ دسترسی داشته باشد.

در همان روز (دوشنبه) اریتره به همراه سومالی، سودان و مصر در بیانیه مشترکی خواستار حل و فصل سیاسی و صلح‌آمیز جنگ در اتیوپی شدند.

وزارت امور خارجه اتیوپی شامگاه پنجشنبه (۹ مهر) اعلام کرد که ۱۰ دیپلمات اریتره‌ای را از آدیس‌آبابا اخراج کرده و سفارت خود را در اریتره تعطیل کرده است. وزارت امور خارجه اتیوپی افزود که تعطیلی سفارت این کشور در اریتره به دنبال اقدامات خصمانه «اسمره» و تشدید تنش به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم علیه آدیس‌آبابا انجام شده است.

دولت اریتره نیز در واکنش، روابط دیپلماتیک را با اتیوپی قطع کرد. این دو کشور در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ درگیری یک جنگ مرزی بودند و روابط دیپلماتیک را در سال ۲۰۱۸ احیا کردند.

وزارت امور خارجه اتیوپی همچنین روز پنجشنبه نهم مهر ماه یک دیپلمات مصری را اخراج کرد و موجب شد که قاهره نیز در اقدامی تلافی‌جویانه یک دیپلمات اتیوپی را اخراج کند. کمیسیون اتحادیه آفریقا با صدور بیانیه‌ای خواهان «خویشتنداری حداکثری» اتیوپی، اریتره و مصر شد.

اتیوپی مهر ماه سال گذشته در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد، دولت اریتره را به اتحاد با «جبهه آزادیبخش خلق تیگرای» در اتیوپی با هدف آماده‌سازی برای جنگ متهم کرد.

کشور اتیوپی پس از استقلال اریتره و جدایی آن از اتیوپی در سال ۱۹۹۳ دسترسی به دریا را از دست داد و به کشوری محصور در خشکی تبدیل شد که اکنون درصدد کسب دسترسی به آب‌های دریای سرخ و اقیانوس هند است. دو کشور همسایه در فاصله‌های سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ درگیر یک جنگ خونین بر سر اختلافات ارضی و مرزی بودند.

منطقه تیگرای واقع در شمال کشور اتیوپی در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ صحنه یکی از مرگبارترین جنگ‌های قرن ۲۱ بود که بنا بر آمار رسمی در حدود ۱۰۰ هزار کشته بر جا گذاشت هر چند آمار غیر رسمی حاکی از کشته شدن حدود ۶۰۰ هزار نفر در طول این جنگ داخلی دو ساله است.

در همین حال، گروه موسوم به «جبهه آزادیبخش خلق تیگرای» (TPLF) اوایل اردیبهشت امسال، دولت فدرال اتیوپی را به نقض «توافقنامه پرتوریا» متهم کرد؛ توافقی که در دوم نوامبر سال ۲۰۲۲ (چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱) به جنگ داخلی دو ساله در شمال اتیوپی پایان داده بود.

برچسب ها: اریتره ، اتیوپی ، حمله پهپادی
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