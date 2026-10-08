کاهش نسبی دمای تهران از شنبه

جوان آنلاین: بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، آسمان استان تهران طی پنج روز آینده صاف تا نیمه‌ابری و در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد و افزایش ابر پیش بینی می‌شود.

همچنین از بعدازظهر امروز تا شنبه (۱۶ تا ۱۸ مهر) با گذر امواج ضعیفی از روی استان در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید و نیمه‌جنوبی و مناطق غربی گاهی وزش باد شدید با گردوخاک و در مناطق شمالی و غربی (به ویژه ارتفاعات بالادست) در بعضی ساعت‌ها رگبار پراکنده با احتمال رعدوبرق پیش بینی می‌شود.

بناب بر اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، روند کاهش نسبی دما از روز شنبه در گستره استان تهران مورد انتظار است.

آسمان تهران، جمعه (۱۷ مهر) کمی ابری و در بعدازظهر افزایش ابر و گاهی وزش باد با بیش‌ترین و کم‌ترین دمای ۳۰ و ۱۹ درجه و همچنین شنبه (۱۸ مهر) صاف تا کمی ابری، از بعدازظهر افزایش باد، گاهی وزش باد شدید و گردوخاک با بیشینه و کمینه دمای ۲۸ و ۱۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.