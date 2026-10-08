مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران از افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی پرونده‌های ورودی به این سازمان نسبت به سال گذشته خبر داد.

جوان آنلاین: داریوش جودکی، ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به فعالیت دو ماهه قرارگاه نظارتی بازار اظهار کرد: این قرارگاه با ریاست استاندار و دبیری سازمان تعزیرات حکومتی در سراسر کشور تشکیل شده و گشت‌های بازرسی در دو نوبت صبح و عصر با حضور ضابطان و بازرسان دستگاه‌های مربوطه فعال است.

به گزارش مهر، وی افزود: نظارت بر بازار از مرحله تولید تا مصرف انجام می‌شود و بازرسان سازمان صنعت، دانشگاه علوم پزشکی و دامپزشکی در کنار ضابطان در این طرح مشارکت دارند.

جودکی با اشاره به افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی پرونده‌های ورودی به تعزیرات نسبت به سال گذشته تصریح کرد: بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد انبار‌های کشور در شهرستان ری مستقر هستند و ورود و خروج کالا در این انبار‌ها با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه‌های امنیتی و از طریق سامانه جامع انبار‌ها و سامانه جامع تجارت به‌صورت روزانه رصد می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران ادامه داد: در صورت نگهداری کالا بیش از مدت قانونی، با متخلفان تحت عنوان احتکار برخورد و دستور فروش کالا در شبکه توزیع صادر می‌شود. کالا‌های اساسی مانند برنج و روغن نیز با هماهنگی جهاد کشاورزی و کالا‌های صنعتی با همکاری دستگاه‌های مربوطه به نرخ مصوب عرضه خواهند شد.

وی درباره بیشترین تخلفات شناسایی‌شده در طرح نظارتی بازار گفت: گرانفروشی و عدم درج قیمت در صدر تخلفات قرار دارند و پس از آن احتکار در رتبه بعدی قرار گرفته است.

جودکی خاطرنشان کرد: با ورود جدی تعزیرات و دستگاه‌های امنیتی و همچنین دسترسی به سامانه جامع انبارها، میزان تخلف احتکار نسبت به گذشته کاهش یافته است.

وی در پایان تأکید کرد: اصناف متخلف بدانند زیر ذره‌بین تعزیرات قرار دارند و با تخلفات صنفی بدون اغماض و مطابق قانون برخورد خواهد شد.