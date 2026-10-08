کد خبر: 1383421
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تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۰
بين‌الملل » اخبار كلی

نظامی نیروی دریایی انگلیس به جاسوسی برای یک قدرت خارجی متهم شد

3 پلیس ضدتروریسم انگلیس اعلام کرد که یک نظامی شاغل در نیروی دریایی این کشور به اتهام جمع‌آوری اطلاعات محرمانه با هدف بهره‌رسانی به یک قدرت خارجی و تلاش برای افشای این اطلاعات، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است.

جوان آنلاین: پلیس ضدتروریسم انگلیس روز پنجشنبه (۱۶ مهرماه ۱۴۰۵) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تدی یانگ نظامی ۲۴ ساله نیروی دریایی سلطنتی، پس از انجام تحقیقات امنیتی، با دو اتهام بر اساس قانون امنیت ملی سال ۲۰۲۳ این کشور روبه‌رو شده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس این بیانیه، یانگ روز سه‌شنبه در منزل خود در منطقه بدفوردشر بازداشت و سپس برای ادامه تحقیقات به بازداشتگاهی در لندن منتقل شد.

نخستین اتهام وی به اقدامات مقدماتی برای افشای اطلاعات حفاظت‌شده مربوط می‌شود که گفته شده در فاصله نوامبر ۲۰۲۴ تا مه ۲۰۲۵ صورت گرفته است. این اتهام بر اساس ماده ۱۸ قانون امنیت ملی انگلیس مطرح شده است.

اتهام دوم او به جمع‌آوری، نسخه‌برداری، ثبت یا نگهداری اطلاعات حفاظت‌شده با هدف بهره‌رسانی به یک قدرت خارجی مربوط است.

دادستانی می‌گوید که متهم از آسیب احتمالی این اقدامات به امنیت یا منافع انگلیس آگاه بوده یا با توجه به شرایط باید از پیامد‌های آن اطلاع می‌داشته است.

این اتهام بر اساس ماده یک قانون امنیت ملی سال ۲۰۲۳ مطرح شده و به همان بازه زمانی مربوط است.

پلیس انگلیس تاکنون نام کشور خارجی مورد اشاره در این پرونده و همچنین ماهیت اطلاعاتی را که ادعا می‌شود متهم به آنها دسترسی داشته است، اعلام نکرده است.

هلن فلاناگان فرمانده پلیس ضدتروریسم لندن درباره این پرونده گفت: «این اتهامات علیه یکی از اعضای شاغل نیرو‌های مسلح بسیار جدی است.»

وی افزود که مأموران پلیس در جریان پیشرفت تحقیقات، همکاری نزدیکی با مسئولان عملیاتی وزارت دفاع انگلیس داشته‌اند تا اقدامات لازم برای کاهش خطرات احتمالی مرتبط با این پرونده انجام شود.

این مقام ارشد پلیس همچنین خواستار خودداری از گمانه‌زنی درباره پرونده شده و تأکید کرده است که رسیدگی قضایی باید بدون ایجاد اختلال در روند دادرسی ادامه یابد.

بر اساس اعلام پلیس، متهم تا زمان حضور در دادگاه در بازداشت باقی می‌ماند و قرار است امروز (پنجشنبه) در دادگاه بدوی وست‌مینستر لندن حاضر شود.

پلیس ضدتروریسم انگلیس در بخش دیگری از بیانیه خود تصریح کرد که بازداشت و اتهامات مطرح‌شده علیه این نظامی هیچ ارتباطی با تحقیقات اخیر درباره حادثه پایگاه هوایی فرفورد ندارد. به گفته پلیس، تحقیقات مربوط به این پایگاه به‌صورت جداگانه ادامه دارد.

برچسب ها: نیروی دریایی انگلیس ، جاسوسی ، پیگرد قضایی
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