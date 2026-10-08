یورش اشغالگران به خانه مقام فلسطینی

سربازان ارتش اشغالگر صهیونیستی صبح امروز پنجشنبه به منزل یکی از وزرای کابینه فلسطین در شمال کرانه باختری اشغالی یورش برده و درب‌های آن را منفجر کردند.

جوان آنلاین: نیرو‌های ارتش رژیم صهیونیستی امروز به منزل «مؤید شعبان» رئیس کمیسیون مقابله با دیوار حائل و شهرک‌سازی واقع در شهر طولکرم در شمال کرانه باختری اشغالی یورش برده و در‌های آن را منفجر کردند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، در همین رابطه کمیسیون مقاومت در برابر دیوار و شهرک‌سازی در بیانیه‌ای اعلام کرد که ارتش اشغالگر با منفجر کردن در‌های ورودی خانه مؤید شعبان، به آنجا یورش برد. طبق این بیانیه، نیرو‌های اسرائیلی در جریان حمله به این خانه، اعضای خانواده شعبان را مورد بازجویی قرار دادند.

همچنین کمیسیون یاد شده اعلام کرد، این یورش در حالی انجام شده که ابراهیم و ایهم شعبان، ۲ پسر این خانواده از چند ماه قبل در بازداشت این رژیم هستند.

ارتش اشغالگر صهیونیستی بامداد امروز نیز سلسله حملاتی را علیه شهر‌ها و روستا‌های مختلف کرانه باختری انجام داد که به گفته منابع محلی، طی آن تعدادی فلسطینی بازداشت شدند.