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تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۸
بين‌الملل » اخبار كلی

خروش جهانی در حمایت از مردم غزه در سالروز طوفان الاقصی

+ مردم کشور‌های مختلف جهان همزمان با سومین سالروز طوفان الاقصی به خیابان‌ها ریخته و در حمایت از مردم غزه و محکومیت نسل کشی رژیم صهیونیستی در آن تظاهرات کردند.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، شهر‌های مختلف و دانشگاه‌های جهان همزمان با سومین سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی، شاهد راهپیمایی‌های همبستگی با ملت فلسطین بودند. این تحرکات با فراخوان برای توقف جنگ در نوار غزه و مخالفت با تداوم اشغالگری انجام شد.

به گزارش مهر، به همین منظور در نیویورک فعالیت‌های گسترده‌ای برگزار شد و دانشجویان دانشگاه کلمبیا در راهپیمایی داخل محوطه دانشگاه، با پوشیدن لباس عربی و در حالی که پرچم‌های فلسطین و پلاکارد‌های محکومیت محاصره غزه را به دست داشتند، به خیابان آمدند. شرکت‌کنندگان با شعار درخواست توقف جنگ و عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه، در جریان تحرکات دانشجویی حامی فلسطین در دانشگاه‌ها و شهر‌های آمریکا شرکت کردند.

اعتراضات در اروپا و استرالیا

در اروپا، برلین، پایتخت آلمان، شاهد تجمع همبستگی با فلسطین بود که در آن معترضان با بالا بردن پرچم‌های فلسطین و کفن‌های نمادین برای کودکان، به قربانیان فلسطینی جنگ اشاره کرده و شعار‌های حمایت از نوار غزه سر دادند.

در هلند، معترضان مقابل ایستگاه مرکزی شهر روتردام تجمع کردند. این تجمع به دعوت انجمن‌های همبستگی و سازمان‌های جامعه مدنی هلندی و فلسطینی و همزمان با سومین سالگرد جنگ غزه برگزار شد. در این مراسم، نام ده‌ها هزار شهید بر پارچه‌ای بزرگ در مقابل ایستگاه نوشته شده بود.

در اسلو پایتخت نروژ، فعالان مدنی تظاهراتی در حمایت از فلسطینیان برگزار کردند و با بالا بردن پرچم‌ها و پلاکاردها، خواستار توقف جنگ شدند. این تظاهرات با تحرکات دیگر در سراسر نروژ همزمان بود که از سوی گروه «اقدام برای فلسطین» جهت فشار برای اعمال تحریم علیه رژیم صهیونیستی فراخوانده شده بود.

در لندن نیز، تظاهراتی برای توقف جنگ نسل‌کشی در غزه برگزار شد که به ایرلند شمالی نیز کشیده شد. در بلفاست، فعالان در نزدیکی ساختمان شهرداری با بالا بردن پرچم‌های فلسطین و پرچم‌های سیاه، به محکومیت تداوم تجاوزات اسرائیل به نوار غزه و کرانه باختری پرداختند.

در استرالیا مردم در شهر ملبورن، داستان قربانیان جنگ، به ویژه «هند رجب» کودک فلسطینی را بازآفرینی کردند. شرکت‌کنندگان با قرار دادن خودرویی نمادین مشابه خودرویی که جسد هند در آن یافت شد و پخش صدای تماس او با هلال احمر، در حالی که نام قربانیان را می‌خواندند، شعار‌های ضد اشغالگری سر دادند.

تظاهرات در ژاپن

تحرکات تنها محدود به اروپا، آمریکا و استرالیا نبود؛ در ژاپن نیز تظاهرات‌های حمایت از فلسطین برگزار شد. این راهپیمایی‌ها در توکیو و اوساکا انجام شد و حاضران در آن خواستار آزادی فلسطین و محکومیت عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه شدند.

راهپیمایی گسترده در کراچی

در پاکستان نیز، شهر کراچی طی روز‌های اخیر شاهد راهپیمایی عظیمی برای همبستگی با غزه بود. این حرکت که توسط «گروه اسلامی» سازماندهی شده بود، با حضور زنان، مردان و کودکان برگزار شد که با پرچم‌های فلسطین و شعار‌های حامی فلسطینیان همراه بود.

مراکش و تونس

در رباط پایتخت مراکش، معترضان به تداوم تجاوزات به غزه اعتراض کرده و شعار‌های ضد عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی سر دادند.

در تونس نیز دانشجویان اتحادیه عمومی دانشجویان تونس در موسسه عالی مطالعات کاربردی علوم انسانی، با بالا بردن پرچم فلسطین و ایراد سخنرانی در حمایت از فلسطینیان و مخالفت با جنگ اسرائیل، سالگرد طوفان‌الاقصی را گرامی داشتند.

حمایت مردم ترکیه از فلسطین

در ترکیه، تظاهرات‌های گسترده‌ای در شهر‌های مختلف از جمله آنکارا، استانبول، بورسا و دیار بکر برگزار شد. در این شهرها، تجمعات عظیمی برای محکومیت ادامه جنگ در غزه برگزار شد. همزمان با گذشت ۳ سال از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه، برج گالاتا به عنوان یکی از نماد‌های شهر استانبول، با رنگ‌های پرچم فلسطین روشن شد تا توجه جهانی را به وضعیت فلسطین و قربانیان جنگ جلب کند.

برچسب ها: طوفان الاقصی ، غزه ، رژیم صهیونیستی
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