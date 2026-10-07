کد خبر: 1383338
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸
اقتصاد » اخبار کلی

معاون سازمان بنادر: فعالیت بنادر لحظه‌ای متوقف نشده است

3 معاون سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: با وجود این شرایط فعالیت بنادر کشور، تردد کالاها، ورود و خروج کشتی‌ها و جابه‌جایی انواع کالا‌ها حتی برای لحظه‌ای متوقف نشده است.

جوان آنلاین: اله مراد عفیفی‌پور در مراسم روز جهانی دریانوردی اظهار کرد: سیاست‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، مقررات و ضوابط زمانی می‌توانند به اهداف موردنظر منجر شوند که از مرحله تدوین و ابلاغ عبور کرده و به برنامه و سپس اجرای دقیق برسند و اجرای آنها نیز به‌صورت مستمر مورد نظارت، بازبینی و اصلاح قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به قرار گرفتن بخش دریایی و حمل‌ونقل دریایی کشور در معرض ممیزی سازمان جهانی دریانوردی در سال ۱۴۰۶، افزود: بخشی از این ممیزی به نحوه اجرای ظرفیت‌های اسنادی ایجادشده در کشور و میزان عملیاتی شدن ضوابط و مقررات مربوط می‌شود و از این منظر، اجرای دقیق الزامات دریایی اهمیت ویژه‌ای دارد.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آمادگی کشور در این فرآیند، گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، در آستانه تأسیس «کارگروه ملی ممیزی دریانوردی و مرجع دریایی کشور» هستیم و دولت نیز به‌صورت جدی از این موضوع حمایت می‌کند.

عفیفی‌پور افزود: همه دستگاه‌هایی که در حوزه دریایی کشور دارای وظایف و مسئولیت هستند باید در این فرآیند پای کار باشند تا با همکاری و هم‌افزایی بتوانیم ممیزی سازمان جهانی دریانوردی را با سربلندی پشت سر بگذاریم.

فعالیت بنادر کشور حتی برای لحظه‌ای متوقف نشد

وی در ادامه با اشاره به شرایط ویژه کشور و فشار‌های واردشده بر بخش دریایی و حمل‌ونقل دریایی، اظهار کرد: این بخش به دلیل نقش و اثرگذاری مهم خود در توسعه و پایداری کشور، همواره از بخش‌های راهبردی بوده و به همین دلیل در شرایط اخیر نیز با بیشترین حجم تهاجم و فشار مواجه شده است.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: با وجود این شرایط، فعالیت بنادر کشور، تردد کالاها، ورود و خروج کشتی‌ها و جابه‌جایی انواع کالا‌ها حتی برای لحظه‌ای متوقف نشده است.

عفیفی‌پور ادامه داد: اگرچه در برخی موارد با ملاحظاتی مواجه بوده‌ایم، اما فعالیت بنادر و جریان حمل‌ونقل دریایی کشور هیچ‌گاه تعطیل نشده و قطعاً تعطیل نیز نخواهد شد و این استمرار فعالیت، حاصل تلاش، ایستادگی و مسئولیت‌پذیری فعالان این عرصه است.

وی یکی از موضوعات مهم در بخش دریایی را تقویت پاسخگویی به مطالبات به‌حق فعالان این حوزه دانست و گفت: باید تمام توان خود را برای پاسخگویی مؤثرتر به مطالبات کسانی که در فرآیند‌های دریایی و حمل‌ونقل دریایی نقش دارند، به کار بگیریم و در سازمان بنادر و دریانوردی نیز همه ظرفیت‌ها برای تحقق این هدف به کار گرفته شده است.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی همچنین بر ضرورت همگامی بخش دریایی با تحولات جدید تأکید کرد و گفت: هوشمندسازی، مکانیزه‌کردن فرآیند‌ها و تحلیل چگونگی توسعه فعالیت‌های دریایی متناسب با شرایط آینده، از موضوعات مهمی است که باید در حوزه آینده‌نگری مورد توجه قرار گیرد.

عفیفی‌پور خاطرنشان کرد: توسعه حکمرانی دریایی کشور نیازمند برنامه‌ریزی متناسب با تحولات پیش‌رو و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری و دانش برای ارتقای عملکرد این حوزه است.

وی در پایان با تبریک روز جهانی دریانوردی، از تلاش و مسئولیت‌پذیری دریانوردان، دریاییان و همه فعالان عرصه حمل‌ونقل دریایی قدردانی کرد و نقش آنان را در استمرار فعالیت‌های دریایی کشور بی‌بدیل و غیرقابل انکار دانست.

برچسب ها: سازمان بنادر و دریانوردی ، فعالیت دریایی ، سازمان جهانی دریانوردی
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