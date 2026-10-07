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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۵
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سردار موسوی پور: پلیس با خودرو‌های رهاشده در سطح تهران و سد معبر برخورد می‌کند

2 رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در حاشیه بازدید از ایرنا، از برخورد پلیس با خودرو‌های رهاشده در سطح شهر و سد معبر معابر عمومی خبرداد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۵۱۳۰ خودروی فرسوده توقیف و به پارکینگ انتقال یافته‌اند و از ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز تاکنون ۴۴۱ خودروی فرسوده به پارکینگ منتقل شده است.

جوان آنلاین: رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به طرح تشدید برخورد با تخلفات سد معبر صنوف از ۱۱ شهریورماه امسال گفت: تاکنون چهار هزار و ۸۵۰ محل در قالب اجرای این طرح توسط پلیس پاکسازی شده است.

سردار موسوی پور افزود: در این طرح، برخورد با واحد‌های صنفی متخلف و رفع سد معبر با هدف تسهیل تردد شهروندان و ساماندهی وضعیت معابر در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به طرح تشدید برخورد با تخلفات خودرو‌های فرسوده رها شده اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۵۱۳۰ دستگاه خودرو توقیف یا جابه‌جا شد که از این تعداد ۲۲۳۰ دستگاه توسط جرثقیل به پارکینگ منتقل و ۲۹۰۰ دستگاه توسط مالک جابه‌جا شد و در سال ۱۴۰۵ نیز تاکنون مجموعاً ۴۴۱ دستگاه خودرو شامل ۱۵۶ دستگاه منتقل‌شده به پارکینگ و ۲۸۵ دستگاه جابه‌جاشده توسط مالک، در این طرح اعمال قانون شده‌اند.

وی با اشاره به آمار تصادفات فوتی ۶ ماهه نخست سال جاری افزود: در نیمه اول سال ۱۴۰۵ تعداد ۳۰۴ نفر در تصادفات فوتی جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۳۶۵ نفر) کاهش ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد.

کاهش ۱۷ درصدی ترافیک مهرماه

سردار موسوی پور از کاهش ۱۷ درصدی ترافیک در هفته اول مهرماه سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: با اجرای طرح‌های ویژه برای برخورد با تخلفات حادثه‌ساز در پایتخت توانسته‌ایم به کاهش ۱۷ درصدی ترافیک در هفته اول مهرماه سال ۱۴۰۵ دست یابیم.

عابران و موتورسواران در صدر آمار فوتی‌ها

وی افزود: در این بازه زمانی فوتی‌های عابر پیاده با ۱۰۹ نفر و موتورسیکلت‌سواران با ۱۴۸ نفر بیشترین آمار را به خود اختصاص داده‌اند که به ترتیب کاهش ۲۲ و ۱۴ درصدی را تجربه کرده‌اند. همچنین آمار فوتی‌های سرنشین خودرو با ۲۴ درصد افزایش از ۱۷ نفر به ۲۱ نفر رسیده است.

اعمال قانون ۱۷ هزار خودروی دودزا

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه به طرح‌های در حال اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: اعمال قانون خودرو‌های دودزا با حدود ۱۷ هزار فقره، ابطال معاینه فنی با ۱۳۰ فقره، اعمال قانون تخلفات شبانه با ۶۳۰ هزار فقره و اعمال قانون چراغ زنون با ۱۲ هزار فقره از جمله اقدامات انجام‌شده است.

وی همچنین از تشدید برخورد با تخلف ورود ممنوع (به ویژه موتورسیکلت سواران)، تخلفات معاینه فنی و دودزا، تخلفات صنوف مزاحم، گذرگاه عابر پیاده و خودرو‌های رها شده به عنوان طرح‌های پیش رو یاد کرد.
وی در پایان با اشاره به طرح تشدید برخورد با تخلفات سد معبر صنوف که از ۱۱ شهریور سال جاری آغاز شده است، خاطرنشان کرد: در این طرح تاکنون ۴۸۵۰ محل توسط پلیس پاکسازی گردیده است. همچنین در راستای مدیریت ترافیک مهرماه، هماهنگی با تاکسیرانی جهت تردد تاکسی‌های ون در خطوط ویژه، تشکیل ۱۵ تیم عملیاتی مشترک با سازمان تاکسیرانی، استقرار در مقابل ۲۶۰ مدرسه مهم و برخورد با تخلفات ساکن و سد معبر در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین در استودیوی خبر ایرنا حضور یافت و به سوالاتی پیرامون عملکرد و برنامه‌های این نهاد پاسخ داد که به زودی منتشر می‌شود.

برچسب ها: پلیس راهور ، سد معبر ، خودروهای فرسوده
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